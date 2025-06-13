TBMM Başkanı'ndan veda mesajı: Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül’ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Sanat dünyasında özgün tarzı ve özellikle çocuklara hitap eden performanslarıyla tanınan Goncagül, 'Rosebud öğretmen' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TBMM Başkanı'ndan veda mesajı: Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül'ün vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Mesajında Goncagül’ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Kurtulmuş, sanatçının sanat yaşamına ve kişiliğine dair ifadelerde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Çocukların, gençlerin sevgili 'Rosebud' öğretmeni, hayatın her anını binbir yüzüyle sahnelere taşıyan bir sanatçı, kıymetli kardeşimiz Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendine has üslubu ve nahif kişiliğini sanatla buluşturan, güler yüzüyle en çok da çocukların dünyasını güzelleştiren kıymetli bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabrıcemil ihsan etsin." ifadelerini kullandı.

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