Tekstil park doldu taştı! Aydınfest'te 50 bin kişilik 'color party' çılgınlığı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, son derece renkli görüntüler ile başlangıcını yaptı. Festivalin ilk gününde 50 binden fazla Aydınlı katılım gösterirken, eğlencenin adresi bu yıl da Aydın Tekstil Park oldu.

Aydınlık'ın haberine göre, Aydınfest’in açılış gününde "Color Party” etkinliğinin hemen ardından sevilen sanatçılar sahnedeki yerini aldı. Salman Tin, Ceza ve Madrigal grubu, performanslarıyla alanı dolduran on binlerce gence unutulmaz anlar yaşattı. Bu konserlerle birlikte festivalin ilk gününde eğlence doruğa ulaştı.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NDAN TÜM AYDINLILARA DAVET

Tüm vatandaşları Aydınfest Gençlik Festivali’ne katılmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, festivalin önemine değindi. Çerçioğlu, “5’incisini düzenlediğimiz Aydınfest artık kentimizin geleneklerinden biri haline geldi. Bu yıl da müzikle, eğlenceyle, gençlikle dolu dört gün bizi bekliyor. Tüm Aydınlıları bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali'nin coşkusu ilerleyen günlerde de devam edecek. Festivalin ikinci gününde Zeynep Bastık, Poizi ve Dedublüman sahne alacak. Festivalin üçüncü gününde ise bu kez Norm Ender, Emir Can İğrek ve Sena Şener, Aydınlılar ile buluşacak. Festival, 28 Ekim Salı günü, yani dördüncü gününde, Buray, Ati242 ve M Lisa konserleri ile görkemli bir şekilde son bulacak.