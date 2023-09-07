Teori Dergisi yeni sayısı çıktı: "2030'DA DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE"

Teori dergisinin Eylül sayısı “2030’da Dünya Ekonomisi ve Türkiye” kapağıyla raflardaki yerini aldı. Çıkar çıkmaz büyük ilgi uyandıran dergi, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ekonomik Forumu, Standard Chartered Bankası gibi önemli ekonomik kuruluşların 2030 yılında dünya ekonomisi üzerine beklentilerinden yola çıkıyor ve Türkiye ekonomisi üzerine de çok konuşulacak özgün tespitlerde bulunuyor. Özellikle Türkiye’yi 2030’da ilk 5 ekonomi arasında gösteren Standard Chartered raporu dikkat çekiyor. Standard Chartered’e göre 2030’da ilk 5 ekonomi şöyle sıralanıyor: Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Türkiye.

Teori’nin Eylül sayısında, Şule Perinçek’in 2030’da dünya ve Türkiye ekonomisine mercek tuttuğu Eylül sayısında Hakan Topkurulu Türkiye’de gelir dağılımının bozukluğunu, Serhat Latifoğlu ise ABD ekonomisinin çöküşünü ve yeni ekonomik düzeni anlatıyor.

Dosya yazıları olduğu kadar dosya dışı yazılar da dikkat çekiyor. Doç. Dr. Özkan Demir Türk madenciliğinde Etibank’ın rolünü, Prof. Yan Xuetong ise yeni uluslararası düzende Çin-ABD ilişkilerini inceliyor.

Yiğit Saner’in İtalyan sömürgeciliğini, Eren Alıcı’nın Alman eğitim sisteminde emekçi çocuklarının çektiklerini, Alp Hamuroğlu’nun ise Türk Devrimi ve Misakımillî’yi anlattığı yazıları da Teori’nin Eylül sayısında yer alıyor.

Tarihimizden Belgeler bölümünde ise Kaan Arslan, 1948 tarihli bir belgeyi inceliyor ve CHP’nin Batı sermayesine nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Teori dergisinin Eylül sayısı, 0312 431 4031 numaralı telefon aracılığıyla, D&R, Kitapsan, Remzi Kitabevi gibi seçkin kitabevlerinden veya magaza.teoridergisi.com adresinden basılı ya da e-dergi formatıyla temin edilebilir.