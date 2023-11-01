Teori Dergisi'nin Kasım Sayısı Çıktı! Türk Devrimi'nin Öncüleri ve Muhalifleri

Türk Devrimine, öncü kadrolarına ve muhaliflerine mercek tutulan sayının başyazısını Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek yazdı. Perinçek, “Nutuk’u Doğru Okumak: Öncü İçindeki İktidar Mücadelesi” başlıklı yazısında Nutuk’un devrimin kadroları arasında bir iç hesaplaşma eseri olduğunu ve bu doğrultuda okunması gerektiğini anlatıyor.

Dosya başlığı dışındaki konuların da yer aldığı Kasım sayısında Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, “Yeni Dünya Mimarisinde Filistin Cephesi” başlıklı yazısıyla emperyalizme ve siyonizme karşı mücadele eden Filistinlileri ve bu mücadelenin Türkiye ile dünyaya etkisini anlatıyor.

Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Türk Devriminin müstesna kadrolarından, uzun yıllar Vekillik ve Bakanlık görevlerinde bulunmuş olan Mahmut Esat Bozkurt’u inceliyor. Halıcı, liberalizme karşı savaş açmasıyla bilinen Bozkurt’un çağdaş Türkiye’nin kurulmasındaki rolüne dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür ise genç Cumhuriyetin eğitim devriminin mimarı Mustafa Necati’yi anlatıyor. Oygür, Necati için “yüreği mazlumla atardı” tanımlamasını yapıyor.

Aynı zamanda Teori’nin 406. sayısı olan Kasım sayısında, Cumhuriyet tarihçisi Mustafa Solak’ın Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığında Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları ile CHP Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Şükrü Kaya’yı anlattığı yazısı yer aldı.

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) Başkanı Şule Perinçek ise “1930’larda uygulanan ve başarıya götüren Üretim Devrimi” yazısıyla Cumhuriyetin kamucu ve planı üretim programının Türkiye’yi nasıl büyütüp geliştirdiğini inceliyor.

Ata Ogün Kaplan, Baltalimanı Antlaşmasını, Tanzimat Fermanını ve Duyunu Umumiye’yi inceleyerek emperyalizmin Türkiye’ye girişine ve ilk adımlarına mercek tutuyor.

Raflarda yerini alan Kasım sayısında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de “Çin Modernleşmesi, ÇKP liderliğinde sosyalist modernleşmedir” başlıklı yazısı yer alıyor.

Tarihimizden Belgeler bölümünde ise Kaan Arslan, Atatürk CHP’sinin 1930’larda kurmaya başladığı ve halkın kendini ifade etme merkezleri haline gelen Halk Kürsülerini inceliyor.

Teori dergisinin Eylül sayısı, 0312 431 4031 numaralı telefon aracılığıyla, D&R, Kitapsan, Remzi Kitabevi gibi seçkin kitabevlerinden veya magaza.teoridergisi.com adresinden basılı ya da e-dergi formatıyla temin edilebilir.