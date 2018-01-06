"Türkiye'de terörün başı ezildi. Ama terör öyle bir iş ki sadece kurulan terör gruplarının ortaya çıkardığı bir problem değil, bunların arkasında ağa babaları var. Onlar rahat durmazlar. Bir terör örgütünü yenseniz bir başka terör örgütünü Türkiye'nin başına bela etmek için çabalarlar"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'de terörün başının ezildiğini belirterek, "Artık vatandaşlarımız, teröristlerin, terör gruplarının tehditlerinin bir anlam ifade etmediğini çok iyi biliyor. Bu açıdan memleketin üstünden kara bulut tamamen kalkmış durumdadır." dedi.



Akdağ, Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Federasyon Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de terörü alt etmek amacıyla çabalayan herkese teşekkür etti.



Terör olaylarıyla ülkenin 40 yıldır tehdit altında tutulmaya çalışıldığına dikkati çeken Akdağ, "Şükürler olsun, özellikle son birkaç yıldır devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve talimatlarıyla terör mücadelede büyük mesafe aldı." diye konuştu.

Akdağ, "Terörün artık beli kırılmıştır" ifadesinin yetersiz kaldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de terörün başı ezildi. Ama terör öyle bir iş ki sadece kurulan terör gruplarının ortaya çıkardığı bir problem değil, bunların arkasında ağa babaları var. Onlar rahat durmazlar. Bir terör örgütünü yenseniz bir başka terör örgütünü Türkiye'nin başına bela etmek için çabalarlar. Ama şükürler olsun, biz 80 milyon böylesine bir arada durdukça, kalplerimiz birlikte attıkça, korucularımız gibi kahraman vatan evlatları polislerimiz, askerlerimiz, özel harekatçılarımız devletlerine, vatanlarına, milletlerine sahip çıktıkça onlar bizleri alt edemezler."

Terörle mücadelede önemli bir noktaya gelindiğinin altını çizen Recep Akdağ, "Artık vatandaşlarımız, teröristlerin, terör gruplarının tehditlerinin bir anlam ifade etmediğini çok iyi biliyor. Bu açıdan memleketin üstünden kara bulut tamamen kalkmış durumdadır. Ama gevşememek lazım. En son FETÖ'nün başımıza neler açtığını ve açabileceğini gördük. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye bir taraftan mazlumların, mağdurların sesi olmaya, diğer yandan bölgesinde, coğrafyasında güçlü devlet olarak yoluna devam ederken çelmelemeye çalışanlar olacağını belirterek, "Bu çelmeleme çabalarını doğru bulmuyoruz, yapanların yanlış olduğuna inanıyoruz ama onlar bu yanlışları yapmaya devam edecekler. Biz de milletçe buna karşı duymaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



