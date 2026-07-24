TGA'nın Yeni Go Türkiye mini dizisi 'Whispers of Origins' dijital platformlarda yayına girdi

Dijital platformlarda yayımlanan yapım, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel dokusunu merkeze alıyor. Çekimleri bu illerde tamamlanan proje, Türkiye'nin kadim medeniyetlerini etkileyici bir görsel dille dünya izleyicisine sunuyor.

Emre Gürcan ve Hakan Yonat'ın özgün hikayesinden yola çıkılarak hazırlanan projenin senaryo ekibinde bu iki ismin yanı sıra Nazlı Bora yer alıyor. Dizinin yapımcılığını yine Emre Gürcan ve Hakan Yonat üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN SAKLI HAZİNELERİ EKRANDA

Dizinin kurgusu, bölgenin simgeleşmiş mekanları etrafında şekilleniyor. Hikaye; Adıyaman’da Nemrut Dağı, Gaziantep’in tarihi sokakları ve zengin mutfağı, Şanlıurfa’da Göbeklitepe ile Balıklıgöl üzerinden ilerliyor. Anlatıya Mardin’in taş sokakları ve tarihi manastırlarının yanı sıra, Diyarbakır’daki Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Hevsel Bahçeleri eşlik ediyor.

Görüntülenen her bir durak, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikle anlatının ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor.

GELECEK ROTADA NERELER VAR?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kadim şehirleriyle başlayan yeni yayın dönemi, ilerleyen süreçte farklı coğrafyalara da taşınacak. TGA, önümüzdeki projelerde rotayı Doğu Karadeniz ve Ankara merkezli yeni destinasyonlara çevirerek büyümeye devam edecek.

Türkiye'nin tanıtımında yeni nesil hikaye anlatımının güçlü örneklerinden biri haline gelen Go Türkiye Mini Dizileri, bugüne kadar uluslararası dijital platformlarda devasa bir izleyici kitlesine ulaştı.

Daha önce yayımlanan “Istanbul My Love”, “Antalya Gambit”, “Hidden Lover”, “An Istanbul Story”, “Cappadocia Fairytale” ve son olarak “Turquoise Summer” isimli altı yapım; Türkiye’nin şehirlerini, kültürel mirasını, gastronomisini ve yaşam estetiğini sinematografik bir dille yansıttı.

Bugüne kadar dünya izleyicisiyle buluşan bu projeler, toplam 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenme rakamına ulaştı. Gösterimlerin 1,7 milyarı teaser iletişimlerinden, 6,46 milyarı ise bölüm iletişimlerinden sağlandı. İzlenme sayılarının detaylarına bakıldığında ise 471 milyon teaser izlenmesine karşılık, bölümler toplamda 4,3 milyar kez izlendi.