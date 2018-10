Yönetmenliğini Can Ulkay ile Ketche ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği filmin galasına oyuncu kadrosunun tamamı katıldı.

Yönetmenliğini Can Ulkay ile Ketche ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği "Müslüm" filmi gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Maslak'taki Uniq Hall'de gerçekleşen gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, filmin Türkiye ile Avrupa'da cuma günü vizyona gireceğini söyledi.

Uslu, Ayla'nın ardından çok iyi bir film yapmak zorunda olduğunu dile getirerek, "Kendi rekorumu kırmalıydım. 'Film bitti' dedikten sonra 31 gün daha çekim yaptım. Hatta en son final sahnesini bir hafta önce çektirdim. Çünkü içime sinmedi. Her şeyin mükemmel olmasını istedim. Çok güzel olması için uğraştım." ifadelerini kullandı.



Galaya gelen izleyiciler için yapılan özel hazırlığa da işaret eden Uslu, şunları kaydetti:

"Müslüm ağabeyin nasıl bir hayatı olduğunu gösteren bir zaman tünelimiz var. Çocukluğu, gençliği, trafik kazasını yaşadığı dönem ve Muhterem Nur'un hayatına girmesiyle, aşkla güzelleşen hayatını gösteren bir zaman tüneli yaptık. Tünelin çıkışında da 1978 yılında bir gazino kapısının girişini canlandırmaya çalıştık. Tıpkı o yıllarda olduğu gibi. Bir değişiklik olsun istedik. Madame Tussauds'dan da Müslüm ağabeyin balmumu figürü geldi."

Yapımcı Uslu, Gürses'in gazinoda sahne alırken seslendirdiği şarkılara da yer verildiğini aktararak, "Birlikte çok güzel bir film seyredeceğiz. Müslüm ağabeyin biyografik hayatını gösteren, aşkla dolu, sanatla desteklenmiş bir film izleyeceğiz. Sanat onu hep doğru yola sürüklemiş. Doğru yoldan çıkartmamış." diye konuştu.

Filmin gişede büyük bir başarı kazanmasını beklediğini ifade eden Uslu, "Geçen sene yaptığım Ayla filmi, dram filmiydi ve 6 milyon 660 bin gişe yaptı. 7 rekor kırdı. İnşallah Müslüm o rekorları da kıracak. Türk halkı çok duyarlı bir halktır. İyiye, güzele tepki verir. Bunun en yakın örneği Ayla'dır. Biz onlara layık olması için çok çalıştık." dedi.



"Gürses'i canlandırmak zor bir görevdi"

Gürses'i oynayan Timuçin Esen, senaryoyu okumadan önce Gürses'in hayatıyla ilgili detaylı bilgisi olmadığını ifade ederek, senaryodan ve sonrasında kendi yaptığı araştırmalar sonucu yaşam hikayesini öğrendiğini ifade etti.

Esen, Gürses'i canlandırmanın kendisi için zor bir görev olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Kendi özelinde çeşitli zorluklar barındırıyordu. İşin müzik kısmıyla ilgili ayrı, diğer kısımlarıyla ilgili de ayrı çalışmalarım oldu. Çok daha fazla sorumluluk yükleyen bir işti benim için, böyle büyük bir sanatçıyı ve güzel bir insanı canlandırmak. Hata yapmamaya çalıştık. Biraz titiz davrandık."

Film öncesi Gürses'i yeterince tanımadığının altını çizen Esen, "En önemli özelliklerinden biri hayata sarılması, hayatta kalmayı başarması. Hümanizmi, sevgiyi yitirmemesi, sanatını bırakmaması, bunlar tabii çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



"Bütün bunların yaşanmış olduğunu öğrendikten sonra daha çok etkiledi"

Sanatçının annesini canlandıran Ayça Bingöl, filmi henüz izlemediğini ve çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Çok merak ediyorum. Filmin ilk yarısında Müslüm'ün annesi var. Daha sonrasında yok. O bölümde olmadığım için daha çok merak ediyorum. İnşallah herkes çok beğenecek." diye konuştu.

Senaryodan önce Gürses'in yaşamının bu denli dramatik olduğunu bilmediğini vurgulayan Bingöl, şöyle devam etti:

"Senaryoyu okuduğumda çok etkilendim ve bunların hepsinin yaşanmış hikaye olduğunu, annesini ve kardeşini kaybediş biçimini okuyup, gerçekliğini öğrendikten sonra çok daha etkileyici geldi. Müslüm Gürses gibi bir sanatçının, güzel bir adamın bir parçası oldum. Bu da ayrıca çok gurur verici bir şey."

Gürses'in eşi Muhterem Nur'u canlandıran Zerrin Tekindor da senaryonun çok harika olduğunu söyleyerek, "Bu filmin içinde olmak çok doğru bir şeydi benim için. Çok mutluyum." dedi.

Sanatçının kardeşi Ahmet'i canlandıran Taner Ölmez ise Gürses'i sevmemenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Müslüm Gürses gerçekten özel bir yetenekti. Onun müzik kabiliyeti, dünyaya bakışı, geçmişi ve yaşadıklarıyla bugüne gelişi gerçekten bir mucize. O mucizenin bir parçası oldum ben de bu filmde." ifadelerine yer verdi.

Yönetmen Kırvavaç da film için 5 ay Adana'da kaldıklarını söyleyerek, "Meşakkatli bir işti. Sonucu sizlere kalmış." dedi.

Yönetmen Ulkay ise biyografi filminin çok zor olduğunu aktararak, "Müslüm Baba'nın dünyası, çok renkli, değişik, özel bir dünya. Olabildiğince yansıttık." dedi.

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gala gösterimine filmin oyuncularından Erkan Can, Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Turgut Tunçalp ve Güven Kıraç ile sinema ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.