Tiyatro dünyası yasta: Usta oyuncu Koray Ergun hayatını kaybetti

Ankara sahnelerinin ve televizyon ekranlarının sevilen yüzü, usta tiyatrocu Koray Ergun'dan acı haber geldi.

Bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi altında olan tiyatro oyuncusu Koray Ergun, 68 yaşında vefat etti.

Sanat hayatı boyunca sayısız projede yer alan Ergun, özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu bünyesinde sahnelediği oyunlarla tanınıyordu.

Usta oyuncu, tiyatro sahnelerindeki başarısının yanı sıra rol aldığı televizyon dizileriyle de izleyicilerin hafızasında yer edinmişti.

Koray Ergun'un vefat haberi, yıllarca emek verdiği Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla usta oyuncunun kaybı sevenlerine iletildi.

Usta sanatçının cenaze programı da netleşti. Koray Ergun'un naaşı, yarın öğle vakti Karşıyaka Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

