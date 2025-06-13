Tiyatro dünyasında acı kayıp: Yezdan Kayacan 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Yezdan Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyururken, çocukluk arkadaşı Hazal Kaya da duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tiyatro dünyasında acı kayıp: Yezdan Kayacan 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Türk tiyatrosu ve oyunculuk camiası, genç yaşta yaşanan bir kayıpla sarsıldı. Oyuncu Yezdan Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşındaki sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Kayacan’ın uzun süredir nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Olayın ardından emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Acı haberi ilk duyuran kurum Oyuncular Sendikası oldu. Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

HAZAL KAYA'DAN DUYGUSAL VEDA

Kayacan’ın vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabı üzerinden çocukluk arkadaşı için duygusal bir veda mesajı paylaştı. Kaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. Ah canım... Huzurla uyu...”

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