Tiyatro, konser ve sergilerle dolu bir hafta: İşte İstanbul'un kültür-sanat takvimi
İstanbul, sergilerden senfonilere, Dario Moreno hikâyelerinden dünya çapında ünlü grupların konserlerine kadar, bu hafta yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor; İBB Şehir Tiyatroları’ndan Zorlu PSM’ye ve AKM’ye kadar pek çok merkezde sanatseverler, zengin bir programla buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 17-20 Aralık tarihleri arasında farklı sahnelerde çeşitli oyunları tiyatro meraklılarıyla bir araya getirecek.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Haramiler" oyununa ev sahipliği yapacak.
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" sahnelenecek.
Ümraniye Sahnesi'nin tercihi "Oscar" olacak.
Müze Gazhane, iki farklı sahnesinde iki farklı oyunu ağırlayacak: Meydan Sahne'de "Çingene Boksör" ve Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde ise "Öylece Durur Zaman".
Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" ile izleyici karşısına çıkacak.
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise "Gölge" adlı yapım yer alacak.
AKM’DE OPERA, BALE VE DANS ŞÖLENİ
Yarın (Salı), "Don Quixote (Don Kişot)" adlı tiyatro eseri sahnelenecek.
17 ve 20 Aralık tarihlerinde, ünlü "La Boheme" operası izlenebilecek.
21 Aralık'ta ise "Maral Müzik ve Dans Topluluğu 45. Yıl Gösterisi" isimli dans performansı sahne alacak.
ZORLU PSM’DE KAÇIRILMAZ SAHNE PERFORMANSLARI
Bugün (Pazartesi), "Toz" ve "Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikayesi" oyunları sergilenecek.
Yarın (Salı), "Eylül" ve "Aşk Biter mi?" oyunları sahneye taşınacak.
17 Aralık’ta (Çarşamba) "Medea", 17-18 Aralık’ta ise (Çarşamba-Perşembe) "Güneşin Oğlu" izlenebilecek.
19 Aralık’ta (Cuma) "Bulaşıkçılar" sahnelenecek.
21 Aralık’ta (Pazar), "İyi Değilim ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim" ile "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" oyunları sanatseverlerle buluşacak.
Maximum Uniq Hall'de de sahne sanatları rüzgarı esecek.
"Baba" oyunu bugün ve yarın izleyicinin karşısına çıkacak.
"Fora" 17 Aralık’ta, "Aydınlıkevler" 18 Aralık’ta sahnelenecek.
"Jingle Bells" oyunu ise 21 Aralık'ta izlenebilecek.
Müzik dünyasının önemli isimleri bu hafta İstanbul’da sahne alacak.
Uluslararası İsimler ve AKM Konserleri:
İsviçreli folk metal grubu Eluveitie yarın, Alman müzisyen Marcel Dettmann ise 19 Aralık’ta Zorlu PSM’de sahne alacak.
AKM’de bugün "Söz Ozanlarda 'Türküyle Yaşayan Anlatı'", yarın "Miras", 17 Aralık'ta "Jazz in Love" konserleri gerçekleşecek.
19 Aralık'ta AKM, "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri İsmet İnönü'yü Anma Konseri"ne ev sahipliği yapacak.
20 Aralık’ta "Barcelona Guitar Trio and Dance" gösterisiyle "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk" dinlenebilecek.
21 Aralık’ta "Şeb-i Arus-Zekai Dede'nin Suzidil Ayini 2. Ayrılık Yıldönümünde Nevzad Atlığ'ın Anısına" konserleri yine AKM’de sanatseverlerle buluşacak.
Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros 17 Aralık’ta Çırağan Palace Kempinski’de sahne alırken, Portekizli sanatçı Ana Claudia Moura Pereira, bilinen adıyla Ana Moura, 18 Aralık’ta İş Sanat’ta konser verecek.
Yerli Müzik Yıldızları:
Erol Evgin ve Aşkın Nur Yengi 17 Aralık'ta, Mahsun Kırmızıgül 19 Aralık'ta, Ebru Yaşar ise 20 Aralık'ta Günay Restaurant'ta müzikseverlerle buluşacak.
Ekin Uzunlar 19 Aralık’ta Mahsus Sahne'de, Melike Şahin 20 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarının karşısına çıkacak.
Jolly Joker sahnesinde:
Jolly Joker Kıyı İstanbul'da 19 Aralık'ta Gökhan Türkmen, 20 Aralık'ta Zara sahne alacak.
Jolly Joker Vadistanbul'da 20 Aralık'ta Hakan Altun dinlenebilecek.
Jolly Joker Atakent Tema'da 19 Aralık'ta Emre Fel, 20 Aralık'ta Koray Avcı sahneye çıkacak.
Jolly Joker Kartal İstMarina'da 19 Aralık'ta Hakan Altun, 20 Aralık'ta ise Gökhan Türkmen konser verecek.
Şehrin sanat galerileri ve müzeleri, bu hafta birbirinden farklı sergilere kapılarını açıyor.
Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül kazanan eserlerden oluşan "Çizgilerin Evrensel Yolculuğu" sergisi bugün açılıyor ve 21 Aralık'a kadar görülebilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat Koleksiyonları'ndan hazırlanan "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisi, Artistanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.
Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç'ın, Kuveyt Türk'ün katkılarıyla hazırladığı "Rumeli'de Osmanlı İzleri" sergisi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu'nda 25 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) imzasıyla düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi", Rami Kütüphanesi’nde sanatseverleri ağırlıyor.
Sanatçı Elvan Alpay’ın son beş yılda ürettiği çalışmalardan oluşan "Panta Rhei/İşler-Works 2021–2025" sergisi, Sevil Dolmacı Gallery’de 30 Ocak 2026’ya kadar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Özge Kahraman'ın ilk kişisel sergisi olan "Karanlığın Hafızası", 15 Şubat 2026’ya dek ziyaretçilerini ağırlayacak.
Oğuz Atay'ın kült eseri "Tutunamayanlar"dan ilham alınarak Beyoğlu’nda hazırlanan "Gölgeler ki Güneşe Bağlı" karma resim sergisinde, 21 Aralık'a kadar 15 farklı sanatçının eserleri görülebilecek.
İstanbul Sinema Müzesi'ndeki "James Cameron Sanatı" sergisi, usta yönetmenin çocukluk dönemine ait eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlerin yaratım süreçlerine uzanan bir yolculuğu 28 Şubat 2026’ya kadar izleyicilere sunuyor.
Salt Beyoğlu, 1 Mart 2026'ya kadar "90'lardan Beri Halıdayız" sergisine ev sahipliği yapacak.
Pera Müzesi'ndeki "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyaretçilere açık olacak.