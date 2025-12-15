Tiyatro, konser ve sergilerle dolu bir hafta: İşte İstanbul'un kültür-sanat takvimi

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki "James Cameron Sanatı" sergisi, usta yönetmenin çocukluk dönemine ait eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlerin yaratım süreçlerine uzanan bir yolculuğu 28 Şubat 2026’ya kadar izleyicilere sunuyor.

Salt Beyoğlu, 1 Mart 2026'ya kadar "90'lardan Beri Halıdayız" sergisine ev sahipliği yapacak.

Pera Müzesi'ndeki "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyaretçilere açık olacak.