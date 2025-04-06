Tiyatro sahnesi bir çınarını daha yitirdi: Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Tiyatroya kazandırdığı eserler, sahnelediği oyunlar ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından biri olan Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini, oyuncu Yıldıray Şahinler sosyal medya hesabından "Ahmet hocam, üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et." sözleriyle duyurdu.

CENAZE TÖRENİ 8 NİSAN'DA

Ahmet Levendoğlu için 8 Nisan Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir veda töreni düzenlenecek. Törenin ardından usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1945 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Levendoğlu’nun sanatla tanışması, babası Tarık Levendoğlu sayesinde oldu. Devlet Tiyatrolarına kaynak sağlayan Tatbikat Sahnesi’nde görev yapan babasının izinden giden Levendoğlu, Robert Kolej’in ardından tiyatro eğitimini İngiltere'deki Krallık Tiyatro Sanatı Akademisi’nde (Royal Academy of Dramatic Art) tamamladı. Eğitim sonrası Exeter Northcott Theatre’da bir sezon oyunculuk yaptı.

1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda, 1978-1980 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev alan sanatçı, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kuruluş döneminde müdür yardımcılığı da yaptı. Aynı zamanda tiyatro eğitmeni olan Levendoğlu, Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Konservatuarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda dersler verdi.

DİZİ VE FİLMLERDE DE YER ALDI

Sadece sahnede değil, ekranlarda da iz bırakan Ahmet Levendoğlu, “Kırık Hayatlar” ve “Ateşten Günler” gibi televizyon dizilerinde, “Young Indiana Jones” adlı Amerikan yapımında ve “Baharın Bittiği Yer”, “Yaz Yağmuru” gibi sinema filmlerinde rol aldı.

Tiyatro oyunlarının çevirmenliğini üstlenen ve birçok önemli eseri Türkçeye kazandıran Levendoğlu, aynı zamanda sahneye koyduğu yapımlarla da yönetmenlik kariyerinde derin izler bıraktı. Sanat yaşamı boyunca ilkelere bağlı duruşuyla tanınan usta isim, sayısız sanatçıya yol gösterdi.