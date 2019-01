Tiyatro Frankfurt'un Türkiye ve Almanya'da yaşayan tiyatrocuları bir araya getiren yeni oyunu "Kim Geldi?", 1 Şubat'ta ilk kez sahnelenecek.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde 16 yıldır faaliyet gösteren Tiyatro Frankfurt'un Ayla Algan 'ın süpervizörlüğünde hazırlanan yeni oyunu "Kim Geldi?" tiyatroseverlerle buluşacak.

Zeynep Yıldız'ın yazıp yönettiği, Türkiye ve Almanya'da yaşayan tiyatrocuları bir araya getiren oyunun dünya prömiyeri 1 Şubat'ta Frankfurt Gallus Tiyatro'da yapılacak.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk dilinin, tiyatrosunun ve kültürünün Avrupa'da tanıtılması için büyük çaba sarfettiklerini söyledi.



Sanat adına daha büyük adımlar atacaklarını vurgulayan Kellecioğlu, "Türk tiyatrosu ve sanatı için yaptığımız çalışmalar, sadece Almanya'da yaşayan Türklerde değil, aynı zamanda Avrupalılarda da karşılığını buluyor. Yoğun bir tempoda çalıştık ve bu çalışmaları görücüye çıkarmanın zamanı geldi." diye konuştu.



"Gülmekten karnıma ağrılar girdi"



Kellecioğlu, "Kim Geldi?"nin Almanya Türkiye ortak yapımı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Toplumun her kesimine hitap edeceğini düşündüğümüz 'Kim Geldi?' oyunu büyük bir özenle kaleme alındı. Oyuncuların bir kısmı Türkiye, bir kısmı Almanya'dan. İki ülkedeki oyuncuları harmanlamak istedik. Türkiye'den gelen tecrübeli oyuncuların oradaki oyuncularla tanışıp tecrübe alışverişinde bulunacaklarını düşünüyoruz. Bu anlamda Türkiye'yi Almanya'ya taşıma gayretimiz, sanatçıların birlikte hareket ederek bir 'sanat ihracatı' yapması olarak da düşünülebilir. Buradaki güzellikleri oraya taşıma anlamında 'Tiyatro Frankfurt' bir köprü vazifesi görüyor."



Aynı zamanda oyunda rol alan Kellecioğlu, "Provalarımızı yaklaşık 2 aydır İstanbul'da sürdürüyoruz. Son hafta Frankfurt'ta son çalışmalarımızı yapıp tiyatroseverlerin karşısına çıkacağız. Bu oyun İngiltere'de de İsviçre'de de Diyarbakır'da da İstanbul'da da oynayabilecek bir yapıya sahip. Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın birçok yerinde oyunu sahnelemek için çalışmalarımız sürüyor. Oyun çıkmadan birçok yerden talep alıyor. Çok zor bir süreç geçirdik ama büyük gayretler başarıyı da kaçınılmaz yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kamil Kellecioğlu, Türkiye'de ve Avrupa'daki iş adamlarından destek beklediklerinin altını çizerek, "Oyunu ilk okuduğumda gülmekten karnıma ağrılar girdi. Oyunda kendimi gördüm, izleyen herkesin de kendisini göreceğini düşünüyorum. Çünkü oyun hayatın her alanından, dünyanın her yerinden insanların yaşadığı konulara mizahi bir dille yaklaşıyor. Bir yandan izleyiciye ayna tutuyor, bir yandan insan sevgisine vurgu yapıyor. İnsanlar yaşam mücadelesi içerisinde gülmeye ihtiyaç duyuyor. İnanıyorum ki 'Kim Geldi?', insanların iki saatliğine her şeyi unutup sadece gülmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.



"Ortaya absürt komedi çıktı"



Oyun için destek sağlayan Devlet Tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Beyoğlu Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve 1001 Sanat ekibine teşekkür eden Kellecioğlu, Muharrem Buhara'nın yazdığı, kendisinin yönettiği "Konuşan Hindi" isimli çocuk oyununu da 16 Şubat'ta Almanya'daki izleyiciyle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.



Dizi senaryoları yazan ve birçok televizyon programına metin yazarlığıyla editörlük yapan Zeynep Yıldız da Tiyatro Frankfurt için kaleme aldığı "Üstü Kalsın" oyunuyla tiyatro yazarlığı ve yönetmenliğine adım attığını dile getirdi.



Çok iyi geri dönüşler aldıkları "Üstü Kalsın"ın ardından komedi oyunu yazması konusunda hem izleyiciden hem de Tiyatro Frankfurt'tan ısrarlı talepler olduğunu aktaran Yıldız, "Zaman içerisinde yönetmen tarafımın da iyi olduğunu gördüm. Bunun en önemli nedenlerinden biri iyi oyuncularla çalışmam. Beni bu konuda kısıtlayan değil de besleyen, ortaya koyduğum küçük tohumu büyütüp bir çınara dönüştüren bir ekibim var." dedi.

Yıldız, ekip olarak ilk okumayı yaptıklarında çok güldüklerini belirterek, "Bizi eğlendiren bir oyunun başkalarını da eğlendireceğini düşünüp, 'Evet bu doğru iş' dedik ve hemen kolları sıvadık. Bizim için Türkçe çok önemli. O yüzden Türkçesi çok iyi oyuncularla çalışmak öncelikli tercihimiz. Çok değerli oyuncularla görüşmeler yapıldı. Provalara başladığımız ama devam edemediğimiz isimler de oldu." şeklinde konuştu.



"Kim Geldi?"nin aslında bir aile komedisi olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:



"Sürecin başında vodvil düşünsek de yoğun provaların sonunda ortaya absürt komedi çıktı. Çok farklı bir şey denemek istedim. Oyun, laf komiği olan ve akıcı bir metin. Bu oyunu yazarken 'Bir sitcom yapsam nasıl çekerdim?' diye düşündüm. Tek mekanda geçen bu hikaye, gerçekten ekrana yansır gibi sahneye taşındı. Kurgusu, kadrosu, hikayesiyle bir sitcom aslında. Bu fikri de provaları yaparken oyuncularımdan aldım. Sınırları kendimiz koysak da bütün sınırları aştık. Reaksiyonlar doğalın çok üstünde."



"Konu da espriler de evrensel"



Zeynep Yıldız, oyunda evrensel bir konuya değindiklerine vurgu yaparak, "Esprileri de olabildiğince evrensel bir şekilde ele almaya çalıştım. Çünkü bir önceki oyundan, salonun yarıya yakınını dolduran Alman izleyicinin nelere tepki verdiğini tecrübe etme şansım oldu. Günlük hayattan ve içimizden esprilerin olduğu bu oyuna Türkiye'deki izleyici de Almanya'daki izleyici de Afrika'daki bir izleyici de güler." yorumunu yaptı.

Almanca üstyazı seçeneğiyle sahnelenecek oyunun Türkiye galasının, şubat ayı içerisinde yapılması planlanıyor.



Müziklerinde Orhan Enes Kuzu, dekor tasarımında Samet Akkoyunlu imzası bulunan "Kim Geldi?"de ayrıca Ayşe Tunaboylu, Nurten İnan, Ömer Fırat Köker, Çiğdem Özkurt Spickermann ve İpek Erdem rol alıyor.

Almanca çevirisini Nezaket Ekşi'nin gerçekleştirdiği oyunun ses-ışık operasyonunu Hüseyin Özcan ve Egemen Demir, reji asistanlığını Erkan Horzum yürütüyor.

