Tophane-i Amire’de Coşar Kulaksız’dan Fotoğraf Sergisi

Coşar Kulaksız’ın dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflardan oluşan yeni sergisi “ARADA” 15 Eylül 2023 Cuma günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire’de açılıyor. Küratöryel konsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen’in yürüttüğü ve Coşar Kulaksız’ın 3 yıl süren çalışmasının sonucu olan sergi, 15 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

Fotoğraf sanatçısı ve küratör Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi "ARADA", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire’de sanatseverlerle buluşuyor. Kulaksız'ın ‘ARADA’ kalma hissini yansıtmayı hedeflediği fotoğraflarından oluşan serginin küratöryel konsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen üstlendi. Üç yıl boyunca 4 kıtada farklı coğrafyalarda çekilen fotoğraflarda Kulaksız, ‘Değişmek ile aynı kalmanın, şimdi ile sonranın’ aradalığını anlatıyor.

KULAKSIZ: ‘’ SERGİMİN ANA TEMASI İNSANIN ARADA KALMIŞLIK DUYGUSU’

‘ARADA’ Sergisi’nin 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Kulaksız: ‘’ Bu sergimin ana teması arada kalmışlık. İnsanın ruhen ve bedenen yaşam ile ölüm, sevgi ve nefret, gökyüzü ile yeryüzü, doğa ile medeniyet, geçmiş ve gelecek gibi kavramlar arasında kalmasını yansıtıyor. Yeni sergide yer alan fotoğraflarım bu duyguların betimlediği görüntülerden oluşuyor ’’ dedi.

"ARADA" Coşar Kulaksız Fotoğrafları, 15 Ekim'e kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire’de Pazartesi günleri hariç 10:00 – 19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Dünyanın en önemli fotoğrafçılık etkinliklerinden biri olan ‘Format Festival’e davet edilen ilk ve tek Türk fotoğraf sanatçısı ve küratörü 1997 yılında Rutgers, New Jersey Eyalet Üniversitesi’nde lisans eğitimini, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini, 2010 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotograf Bölümü’nde sanatta yeterlilik programını tamamlayan ve Türkiye’de açtığı fotoğraf sergilerinin yanısıra birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda fotografları ödül alan ve sergilenen küratör ve fotoğrafçı Coşar Kulaksız, son olarak İngiltere'nin önde gelen uluslararası çağdaş fotoğrafçılık festivali olan Format Festival Derby 2023’e katılan ilk Türk sanatçı. Kulaksız, 2017 yılında da dünyanın en büyük fotoğraf bienallerinden biri olan ve Çin’de gerçekleştirilen ‘Dalı Fotoğraf Festivaline’ Türk bölümünün kürasyonunu yapmak üzere davet edilmiş ilk ve tek sanatçımız.