Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri

PlayersTime tarafından hazırlanan ve 200 küresel cazibe merkezini inceleyen rapora göre Topkapı Sarayı, 64,63 dolarlık giriş ücretiyle dünyanın en pahalı kraliyet sarayı oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 1

Yaz sezonunun en yoğun döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca turist valizlerini hazırlayarak dünyanın popüler destinasyonlarına doğru yola çıkıyor.

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 2

Turizmdeki bu hareketlilik sürerken, 2026 yılında ziyaretçilerden en yüksek giriş ücreti talep eden turistik noktalar da hazırlanan bir raporla netleşti.

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 3

PlayersTime tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 200 cazibe merkezinin maliyet haritasını çıkardı. Çalışma kapsamında müze, anıt, kule, arkeolojik alan ve dini miras noktalarının güncel giriş ücretleri detaylı bir şekilde karşılaştırıldı.

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 4

Hazırlanan rapor, hem kendi kategorilerinde hem de genel sıralamada dünyanın en pahalı destinasyonlarını tespit ederken, ziyaretçilere ücretsiz açılan ikonik noktaları da ortaya koydu.

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 5

BURJ KHALIFA VE VERSAY

Yayımlanan raporun üst sıralarında İstanbul'dan tarihi bir yapı yer aldı. Osmanlı sultanlarının eski ikametgâhı olan Topkapı Sarayı, 64,63 dolarlık standart giriş ücretiyle kendi kategorisinde dünyanın en pahalı kraliyet sarayı olarak kayıtlara geçti.

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 6

Belirlenen bu giriş ücretiyle Topkapı Sarayı; Fransa'daki Versay Sarayı ve İngiltere'deki Windsor Kalesi gibi dünyaca ünlü yapıların önüne geçti. Tarihi saray aynı zamanda İspanya'daki Sagrada Familia ve Dubai'deki Burj Khalifa gibi uluslararası simge noktaları da geride bıraktı.

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 7

İşte Euronews'in derlemesine göre, dünyanın en yüksek giriş ücretine sahip destinasyonları:

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 8

Paskalya Adası Moai Heykelleri (Şili) – 102,92 $

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 9

Nazca Çizgileri (Peru) – 85,00 $

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 10

SUMMIT One Vanderbilt (New York, ABD) – 83,84 $

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 11

Top of the Rock (New York, ABD) – 81,66 $

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 12

Petra Ana Güzergâh (Ürdün) – 70,52 $

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 13

Edge Hudson Yards (New York, ABD) – 70,18 $

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 14

Topkapı Sarayı (İstanbul, Türkiye) – 64,63 $

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 15

Burj Khalifa (Dubai, BAE) – 54,19 $

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 16

Menara Kuala Lumpur (Malezya) – 54,18 $

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Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri - Resim: 17

Schönbrunn Sarayı (Viyana, Avusturya) – 50,78 $

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topkapı sarayı