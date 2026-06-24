Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri
PlayersTime tarafından hazırlanan ve 200 küresel cazibe merkezini inceleyen rapora göre Topkapı Sarayı, 64,63 dolarlık giriş ücretiyle dünyanın en pahalı kraliyet sarayı oldu.
Yaz sezonunun en yoğun döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca turist valizlerini hazırlayarak dünyanın popüler destinasyonlarına doğru yola çıkıyor.
Turizmdeki bu hareketlilik sürerken, 2026 yılında ziyaretçilerden en yüksek giriş ücreti talep eden turistik noktalar da hazırlanan bir raporla netleşti.
PlayersTime tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 200 cazibe merkezinin maliyet haritasını çıkardı. Çalışma kapsamında müze, anıt, kule, arkeolojik alan ve dini miras noktalarının güncel giriş ücretleri detaylı bir şekilde karşılaştırıldı.
Hazırlanan rapor, hem kendi kategorilerinde hem de genel sıralamada dünyanın en pahalı destinasyonlarını tespit ederken, ziyaretçilere ücretsiz açılan ikonik noktaları da ortaya koydu.
BURJ KHALIFA VE VERSAY
Yayımlanan raporun üst sıralarında İstanbul'dan tarihi bir yapı yer aldı. Osmanlı sultanlarının eski ikametgâhı olan Topkapı Sarayı, 64,63 dolarlık standart giriş ücretiyle kendi kategorisinde dünyanın en pahalı kraliyet sarayı olarak kayıtlara geçti.
Belirlenen bu giriş ücretiyle Topkapı Sarayı; Fransa'daki Versay Sarayı ve İngiltere'deki Windsor Kalesi gibi dünyaca ünlü yapıların önüne geçti. Tarihi saray aynı zamanda İspanya'daki Sagrada Familia ve Dubai'deki Burj Khalifa gibi uluslararası simge noktaları da geride bıraktı.
İşte Euronews'in derlemesine göre, dünyanın en yüksek giriş ücretine sahip destinasyonları:
Paskalya Adası Moai Heykelleri (Şili) – 102,92 $
Nazca Çizgileri (Peru) – 85,00 $
SUMMIT One Vanderbilt (New York, ABD) – 83,84 $
Top of the Rock (New York, ABD) – 81,66 $
Petra Ana Güzergâh (Ürdün) – 70,52 $
Edge Hudson Yards (New York, ABD) – 70,18 $
Topkapı Sarayı (İstanbul, Türkiye) – 64,63 $
Burj Khalifa (Dubai, BAE) – 54,19 $
Menara Kuala Lumpur (Malezya) – 54,18 $
Schönbrunn Sarayı (Viyana, Avusturya) – 50,78 $