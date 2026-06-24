Topkapı Sarayı giriş ücretiyle dünyanın en pahalı sarayı oldu: İşte 2026'nın en pahalı turistik merkezleri

PlayersTime tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 200 cazibe merkezinin maliyet haritasını çıkardı. Çalışma kapsamında müze, anıt, kule, arkeolojik alan ve dini miras noktalarının güncel giriş ücretleri detaylı bir şekilde karşılaştırıldı.