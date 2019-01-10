Astanalı ressam Saulet Janibek, çevre kirliliği, hayvanlara şiddet ve uyuşturucuyla mücadele gibi evrensel sorunları konu alan resimler yapıyor.

Astanalı ressam Saulet Janibek, çevre kirliliği, hayvanlara şiddet, uyuşturucu gibi küresel sorunları konu alan resimleriyle toplumun dikkatini bu konulara çekmeyi hedefliyor.



Janibek, son 10 yıldır realizm, soyutlama ve diğer sanat akımlarını kullanarak toplumsal sorunlara ilişkin resimler yapıyor.



Çeşitli sergiler de açan Janibek, sanat sayesinde toplumun ilgisini bu konulara çekmeye çalışıyor.



Janibek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim sevgisinin çocukluğunda başladığını ve bu nedenle mimarlık fakültesini bitirerek hem bu alanda hem de resimle ilgilenmeye devam ettiğini söyledi.



Son 10 yıldır profesyonel düzeyde resim yaptığını dile getiren Janibek, şu anda Astana'daki bir sanat merkezinde çalıştığını belirtti.



Janibek, resimlerinde çevre kirliği, uyuşturucuyla mücadele, psikolojik sorunlar gibi konulara ağırlık verdiğinin altını çizerek, "Örneğin resimlerimde gaz maskesi takan kadınla çevre kirliliğine, vücudu kana boyanmış ve arkasından geyik boynuzunun çıktığı kadının görüntüsüyle hayvanların öldürülmesine dikkat çekmek istedim." dedi.



Tehlikeli beyaz" adlı tablosuyla de uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak istediğini dile getiren Janibek, "Resimde beyaz zehirle hemen yanında ölü sinekleri resmettim. Burada sinekler insanlar, onların uyuşturucu kurbanı olduklarını göstermeye çalıştım." şeklinde konuştu.

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