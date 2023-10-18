Toprağın Altından Çıkan Devasa Timsahı Görenler Büyülendi! İşte 4 Milyon Yıl Sonra Çıkan Timsah!

Avrupa'daki araştırmacılar fosil arayışlarına devam ediyor. 4 milyon yıl öncesine kadar uzanan birçok hayvan fosilini ortaya çıkarak ekip, bu sefer diğerlerine benzemeyen bir fosili gün yüzüne çıkardılar. Benzersiz olan fosilin bir timsaha ait olduğu düşünülüyor.

Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrimi Enstitüsü (IPHES) bir basın açıklamasında, keşiflerin Eylül ayında İspanya'nın güneyindeki Granada eyaletindeki "Baza-1 sahasında" başlayan kazılar sırasında geldiğini duyurdu. Alan 1996 yılında keşfedildi ancak 2000 ve 2001 yıllarına kadar sistematik kazı çalışmaları yeniden başlamadı. Bu kazılar sırasında araştırmacılar, yaklaşık 320 metrekareden büyük olmayan bir alanda 2.000'den fazla fosil buldular.

MİLYON YILLARA RAĞMEN MÜKEMMEL KORUNMUŞLAR

Paleontologlardan oluşan bir ekip bölgede 500'den fazla irili ufaklı omurgalı fosili ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre kemikler yaklaşık 4,5 milyon yaşında ve mükemmel bir şekilde korunmuş durumda. Kalıntılar arasında nesli tükenmiş bir fil benzeri memeli türü olan mastodonlar, gergedanlar, iki tür at, çeşitli büyüklükteki sığırlar, büyük ve küçük geyikler, domuzlar, büyük etoburlar ve kaplumbağalar yer alıyor. Alandan çıkarılan çökeltilerin incelenmesi aynı zamanda kemirgenler, tavşanlar ve sivrifareler de dahil olmak üzere çok sayıda küçük memeli kalıntısının varlığını ortaya çıkardı; çeşitli amfibiler; sürüngenler; ve balıkların yanı sıra büyük miktarda odun ve bitki kalıntıları da bulunmaktadır.

EN İLGİ ÇEKEN TİMSAH FOSİLİ OLDU

Ancak ekibin bulduğu belki de en ilgi çekici fosil, Baza-1'de ortaya çıkarılan ilk fosil olan timsah dişiydi. Araştırmacılar, dişin Afrika kökenli bir timsah türünü temsil ettiğini ve bunun Avrupa fosil kayıtlarında bu döneme ait türünün tek örneği olduğunu söyledi. Bu, onun Kıtada bulunan son timsah türü olduğunu gösteriyor. IPHES'in ortaklarından Bienvenido Martínez Navarro, "Bu, 6 milyon yıl kadar önce Messiniyen tuzluluk krizi sırasında Akdeniz'in kurumasından hemen önce denizin bir kolunu geçerek İber Yarımadası'na gelen Afrika kökenli bir timsah türüdür. Büyük olasılıkla Avrupa'daki son timsahtır." dedi. Messiniyen krizi yaklaşık 6 ila 5,3 milyon yıl önce meydana gelen jeolojik bir olaydı.

AÇIK ALANLARDAN OLUŞAN BİR EKOSİSTEM

Olay sırasında Akdeniz'in Atlantik'le bağlantısı kesildi ve büyük bir kısmı kurudu, geride yaşaması mümkün olmayan yüksek derecede tuzlu kalıntılar bıraktı. Krizin, Akdeniz havzasını yeniden dolduran ve denizi Atlantik'e yeniden bağlayan Zanclean seli olarak bilinen bir olayla sonunda sona erdiği teorize ediliyor. Araştırmacılar, Baza-1'deki fosil keşiflerinin analizinin, bu fosil alanının antik ortamını yeniden inşa etmelerine olanak sağlayacağını umuyorlar. Bugüne kadar alanda ortaya çıkarılan kanıtlar, bölgede yüksek sıcaklıklar ve bol yağışla karakterize edilen tropik/subtropikal bir iklimin ve büyük ormanlardan ve üç parmaklı atlar gibi otçulların yaşadığı bazı açık alanlardan oluşan bir ekosistemin hakim olduğunu gösteriyor.