Karadeniz, Uluslararası Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Trabzon'da bu yıl 20'incisi düzenlenen festivali 16 Mayıs'ta sona erecek.

Neredeyse 1 aydır hazırlanıyorlar. Çünkü Trabzon, 20'inci yılına giren uluslararası tiyatro festivalinin ev sahibi.



Festival perdesi Trabzon Atatürk alandaki resmi törenle açıldı.



Kemençe ve tulum eşliğinde horonlar oynandı.



Festivale Ukrayna, Fransa, İspanya, Gürcistan, Romanya, Yunanistan, Hırvatistan ve Rusya konuk oluyor. Trabzon Devlet Tiyatroları müdürü Saliha Karahasan festivalde Rusya'nın önemine vurgu yaptı.



Açılış oyunu Trabzon devlet tiyatrosu oyuncularının hazırladığı "Korkut Ata"...



Trabzon Devlet Tiyatrosu ve tiyatro severlerin emeği ile hazırlanan festival 16 Mayıs'ta sona erecek.





HABER KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

ulusal.com.tr