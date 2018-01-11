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Trabzon'un 4 bin yıllık tarihi ilgi görüyor

- Kentin tarihine yönelik 7 bin 88 materyal ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait çeşitli görsellerin sergilendiği "Tarih Müzesi"ni geçen yıl 46 bin 600 kişi ziyaret etti - Ortahisar Belediye Başkanı Genç: - "Müzemize ilginin 2018'de de devam ederek bu sayıyı katlayacağına inanıyorum"

Trabzon'un 4 bin yıllık tarihi ilgi görüyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tarihi binada hizmete sunulan "Tarih Müzesi"ni geçen yıl 46 bin 600 kişi ziyaret etti.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarih Müzesi'nin kentin 4 bin yıllık tarihine ışık tuttuğunu söyledi.
Müzenin bölgenin en kapsamlı belge ve arşivini barındırdığını vurgulayan Genç, müzede kültür, sanat, yaşam, spor ve basın hayatına dair 7 bin 88 materyal ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait çeşitli görsellerin sergilendiğini ifade etti.
- "Tarihimize ilgi bizleri sevindiriyor"
Genç, Trabzon'u her yönüyle anlatan 400 kitabın da müzede yer aldığını aktararak "Trabzon'un 4 bin yıllık tarihinin sergilendiği müzemizi 46 bin 600 kişi ziyaret etti. Müzemize ilginin 2018'de de devam ederek bu sayıyı katlayacağına inanıyorum." dedi.
Müzeye ilgiden memnun olduklarını belirten Genç, "Tarihimize ilgi bizleri sevindiriyor. Müzeler bizim için çok önemli. Tarihi kimliğimiz olan bu müzelerimizi gelecek kuşaklarımıza aktarabilmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle müzelerimizi daha da ön plana çıkarabilmek için gayret ediyoruz. Ziyaretçi sayımızın ve var olan potansiyelimizin giderek artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.
Genç, Trabzon'u geçen yıl 2 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiğini dile getirerek "Biz de Ortahisar Belediyesi olarak turizmden daha fazla pay almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müzelerimiz de turizmde ön plana çıkıyor. Yeni sezondan umutluyuz. İnşallah daha da iyi noktalara geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon #Tarih Müzesi #Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
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