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Trabzon'da "Kalandar" kutlandı

- Geleneksel oyunların oynandığı "Kalandar" etkinliğinde toplanan bahşişler, eğitim için bağışlandı

Trabzon'da

TRABZON (AA) - Trabzon'da asırlardır sürdürülen Kalandar Gecesi (Rumi yılbaşı) kutlamasında oynanan geleneksel oyunlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde her yıl ocak ayının 13'ünü 14'üne bağlayan gece yapılan kutlamalar sayesinde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte yüzlerini boyayan, boyunlarına çıngırdak takan ve sırtlarına post bağlayan kişiler çeşitli gösteriler yaptı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte toplanan bahşişler ise mahalledeki Çamlıyurt İlkokulu'nun ihtiyaçlarının giderilmesi için bağışlandı.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, Kalandar'ın bu topraklarda doğan bir gelenek olduğunu söyledi.

Çocukluğundaki Kalandar etkinliklerini anlatan Sağıroğlu, "Geleneklerimiz yıllar içinde kaybolmaya başladı. Mahallemizde gençlerimizin bu geleneği sürdürmesi bizi sevindiriyor." dedi.

Etiketler; #Kalandar etkinliği #trabzon #Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu
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