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Trabzon'da kültür sanat

- Trabzon Devlet Tiyatrosu "Küçülecek Yer Kalmadı" oyununu sahneleyecek

Trabzon'da kültür sanat

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Küçülecek Yer Kalmadı" oyununu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Behiç Ak'ın yazdığı, Necdet Mert Hürol'un yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığı koltuğunda Uğur Keleş bulunuyor.

Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Mahir Elvan, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Gülendam Rümeysa Sağlam, Erkan Akçelik ile Yaman Tabakoğlu'nun rol aldığı oyunun dekor tasarımı Sinan Sungur, ışık tasarımı Nihat Bahar, kostüm tasarımı Esra Selah ve müziği de Cem İdiz'e ait.

Evrenin acımasız büyüme isteği ve büyüdükçe artan düzensizleşme eğilimine karşı direnebilmek gerektiğini anlatan mizah dolu oyun, bugün, yarın ve 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de TDT Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

- Limak Filarmoni Orkestrası'ndan "Zeki̇ Müren Şarkıları"

Limak Filarmoni Orkestrası Zeki Müren'in unutulmaz şarkılarıyla çıktığı Türkiye turnesinde Trabzon'da da müzikseverler ile bir araya gelecek.

Konser, 12 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izlenebilecek.

- "İbi-Baldiyar'da Yeni Serüven" çocukların beğenisine sunulacak

Macera arayan miniklerin hikayesinin işlendiği "İbi-Baldiyar'da Yeni Serüven" adlı çocuk oyunu, Trabzon'da 13 Ocak Cumartesi günü KTÜ AKM'de izleyiciyle buluşacak.

Ayça Sığırcı ve Hakan Polacanlı'nın yazdığı oyunu, Hakan Polacanlı yönetiyor.



Etiketler; #kültür sanat #trabzon
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