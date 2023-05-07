Troy T200: Türk havacılığının yeni uçağı ilk kez piste çıktı

Bir teknoloji şirketi olarak farklı teknolojiler üzerinde çalışmayı ve çözümler üretmeyi amaçladıklarını anlatan Balcı, şu açıklamaları yaptı:

- 7-8 sene önce bir uçak simülatörü yaptım. Hareketli bir uçak simülatörüydü. 4 sene önce de bir uçak yapma fikri aklıma girdi ve bu projeye başladık. Uçağımız bugün aslında 4 senenin meyvesini verdi. Motor testlerinden sonra taksi testlerine de başladı. Başarıyla sonuçlandırdık. Bundan sonraki süreç artık uçuş testlerinde. Herhangi bir sıkıntı veya problem gözükmüyor. İnşallah bunu göklerde görmeyi hedefliyoruz.