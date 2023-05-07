Troy T200: Türk havacılığının yeni uçağı ilk kez piste çıktı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi bünyesinde son dönemde geliştirilen hava araçlarından eğitim ve genel maksat uçağı Troy T200, ilk kez taksi testini başarıyla gerçekleştirdi.
Bursa'da faaliyet gösteren UÇAKSAN, geliştirdiği eğitim ve genel maksat uçağıyla kısa süre önce motor çalıştırma gerçekleştirdi. Motor çalıştırma testlerinin ardından Troy T200 piste çıkıp yer testleri kapsamında ilk kez taksi yaptı. Yunuseli Havalimanı'ndaki başarılı taksi testi görüntülendi.
UÇAKSAN Üst Yöneticisi (CEO) Emre Balcı, testin ardından yaptığı açıklamada, kendi şirketinde yazılım projeleri geliştirirken 4 yıl önce uçak projelerine başladığını söyledi.
Bir teknoloji şirketi olarak farklı teknolojiler üzerinde çalışmayı ve çözümler üretmeyi amaçladıklarını anlatan Balcı, şu açıklamaları yaptı:
- 7-8 sene önce bir uçak simülatörü yaptım. Hareketli bir uçak simülatörüydü. 4 sene önce de bir uçak yapma fikri aklıma girdi ve bu projeye başladık. Uçağımız bugün aslında 4 senenin meyvesini verdi. Motor testlerinden sonra taksi testlerine de başladı. Başarıyla sonuçlandırdık. Bundan sonraki süreç artık uçuş testlerinde. Herhangi bir sıkıntı veya problem gözükmüyor. İnşallah bunu göklerde görmeyi hedefliyoruz.
Uçağa global bir isim olması dolayısıyla "Troy" ismini verdiklerini belirten Balcı, şu ifadeleri kullandı:
- Troy, Truva demek ve her dilde aynı yazılıyor, okunuyor. Uçağımızı global pazarda pazarlamak için bu ismi tercih ettik. Truva'dan dolayı Troy'un Türkiye olduğunu herkes biliyor. Bunun bir Türk ürünü olduğu bu şekilde anlaşılacak.