Tuba Büyüküstün kimdir, hangi projelerde yer aldı?

2016 yılında ise Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler gibi önemli oyuncularla birlikte ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı filminde oynadı. Aynı yılın Kasım ayında başlayan ve Star TV'de yayınlanmış Cesur ve Güzel dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolü paylaştı.

2020 yılında ise Netflix platformunda yayınlanan Rise of Empires: Ottoman dizisinde Mara Hatun'u canlandırdı. Yine 2020 yılında Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde kendisini canlandırarak konuk oyuncu olmuştur ve 4 yıl aradan sonra TV ekranlarına geri döndü.

2021'de ise Star TV'de yayınlanan, Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeni ile diziden ayrılması üzerine diziye başrol olarak dâhil olup Mavi karakterini canlandırdı.