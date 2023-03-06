Tuba Büyüküstün kimdir, hangi projelerde yer aldı?
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılmıştı. Yaraların sarılmasında önemli bir rol oynayan UNICEF İyi Niyet Elçisi olan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün hayatı, oynadığı projeleri yeniden gündem oldu.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN HAYATI
Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümünden mezun oldu.
OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çağan Irmak’ın yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırdı.
2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile başrolü paylaşarak büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırarak bir kez daha Çağan Irmak'la çalıştı ve ilk sinema filminde oynamış oldu.
2006 yılında Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği Sınav adlı sinema filminde oynayarak büyük beğeni kazandı.
2010 yılı Tuba Büyüküstün için ilklerin yılıydı. Sinemada ilk başrolünü Yüreğine Sor filmiyle oynadı. Dizide ise ilk başrolünü yine aynı yıl atv'de yayınlanan Gönülçelen adlı dizide, Cansel Elçin'le birlikte paylaştı.
2013 yılında yaklaşık 2 yıl ara verdiği ekranlara, Star TV'de yayınlanmaya başlayan 20 Dakika adlı dizide İlker Aksum ile birlikte başrolü paylaşarak geri döndü.
2016 yılında ise Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler gibi önemli oyuncularla birlikte ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı filminde oynadı. Aynı yılın Kasım ayında başlayan ve Star TV'de yayınlanmış Cesur ve Güzel dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolü paylaştı.
2020 yılında ise Netflix platformunda yayınlanan Rise of Empires: Ottoman dizisinde Mara Hatun'u canlandırdı. Yine 2020 yılında Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde kendisini canlandırarak konuk oyuncu olmuştur ve 4 yıl aradan sonra TV ekranlarına geri döndü.
2021'de ise Star TV'de yayınlanan, Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeni ile diziden ayrılması üzerine diziye başrol olarak dâhil olup Mavi karakterini canlandırdı.