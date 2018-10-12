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Tülin Onat'ın seçilenleri

Ressam Tülin Onat'ın "Seçilen" sergisi açıldı. Terakki Sanat Vakfı'ndaki sergi 24 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Tülin Onat'ın seçilenleri

İstanbul'da güneşin izlerini taşıyan bir sergi açıldı. 
 
Ressam Tülin Onat'ın fırça darbeleri hayat bulan tuvalleri Terakki Sanat Vakfı'nda yerini aldı. 

Serginin adı "Seçilen"...
 
Ressam Tülin Onat sergisini Ulusal Kanal'a anlattı. 

Sergi açlışına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek katıldı. 

Sergi 24 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak. 

Haber-Kamera: Bülent Ünal
ulusal.com.tr

Etiketler; #tülin onat #vatan partisi #doğu perinçek #şule perinçek
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