Türk Sanat Müziğinin efsane sesi Tülûn Korman’ın dün yaşamını yitirdi.

Ölümsüz bestekârlar Sadettin Kaynak'ın öğrencisi ve Münir Nurettin Selçuk'un ise hem öğrencisi hem uzun yıllar tek asistanı olan, 1960 yıllarının ünlü ses sanatçısı Tülûn Korman’ın vefat ettiği öğrenildi. Vefat haberini Onur Akay, dün gece sosyal medya hesabından adresinden duyurdu ve usta sanatçı ile ilgili bilinmeyenleri de yazdı.



CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRELECEK!



Usta sanatçının cenaze bilgilerinin henüz belli olmadığını belirten Akay, “Değerli sanatçımız Tülûn Korman’ın cenazesi İstanbul’a getirilecek. Henüz son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ise belli olmadı” ifadelerini kullandı.



TÜLÛN KORMAN KİMDİR?



Müziğe olan tutkusu nedeniyle İnönü Kız Lisesi’ne giderken 1951’de İstanbul Belediye Konservatuarı sınavlarına giren Korman, üstün başarısından dolayı eğitimine beş yıllık konservatuvarın üçüncü sınıfından başladı. Eğitimi boyunca ünlü besteci Münir Nurettin Selçuk’un asistanlığını yapan Korman, Madam Rosenthal’dan batı müziği dersi aldı. 1953 yılında TRT Radyosu’nun sınavlarını kazanan Korman, radyoda ilk olarak batı müziği icra etmeye başladı. Hocası Münir Nurettin Selçuk’un, “Çok batıya dönüksün, Türk müziğine hizmet et” demesi üzerine, sesi soprano olan ve batı müziğine çok yatkın olan Korman’ın rotasını, Türk sanat müziğine çevirmesine neden oldu. 1967’ye dek solo ve koro programlarında sanatını icra eden Korman, aynı yıl Ulvi Ergüner tarafından TRT Radyosu’nda koro şefliğine getirildi. Aynı zamanda 1986’ya dek radyoda hocalık yapan Korman, aynı yıl İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda repertuvar hocası olarak göreve başladı.





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