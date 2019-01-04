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Tunca Arslan: Sinema politikası şart

Sinema işletmecisiyle yapımcı arasında başlayan tartışma hala devam ediyor. Mısır ve bilet fiyatları üzerinden başlayan tartışmayı sinema eleştirmeni Tunca Arslan değerlendirdi. Arslan, "Bu tartışmanın bir nedeni de Türkiye'de sinema politikasının olmamasıdır. " dedi.

Tunca Arslan: Sinema politikası şart

Promosyonlu bilet mısır derken yapımcı- sinema işletmecisi arasındaki tartışma büyümeye devam ediyor.

Aslında tartışma mısır ve promosyonlu biletten ibaret değil.

Bir yanda Güney Koreli sinema şirketi tarafından satın alınan Mars grubu yer alıyor bir yanda da dev şirkete karşı bağımızsız sinemacılar.

Özellikle yapımcılar işletmelerin tekelleşmesine karşı çıkıyor.

Tartışmanın boyutunu Ulusal Kanal'a değerlendiren sinema eleştirmeni Tunca Arslan,"Bu tartışmanın bir nedeni de Türkiye'de bir sinema politikasının olmamasıdır. " dedi.

Sinemaseverler yani vatandaş tartışmanın tam ortasında çünkü onlar artan bilet fiyatların düşürülmesini istiyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Tunca Arslan
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