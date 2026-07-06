Tunceli Müzesi Avrupa’nın en iyisi olma yolunda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesinin Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tunceli Müzesi Avrupa’nın en iyisi olma yolunda
Yayınlanma:

 Daha önce Avrupa Yılın Müzesi ve Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalan Tunceli Müzesi, bu kez de Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA Ödülü için yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesinin uluslararası alanda elde ettiği yeni başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli Müzemiz, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi. Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek. Akademi jürisinin ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek '2026 DASA Ödülüne Aday Müze' unvanını kazanan müzemiz, daha önce 2022 yılında Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ve 2023 yılında da Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalmıştı. Sonuçlar, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak. Bu kıymetli başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve Bakanlığımızın müzecilik vizyonunu yaşatan herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Tunceli Müzesi Avrupa'da Üçüncü Kez Önemli Bir Ödüle Aday

Tunceli Müzesi Avrupa’nın en iyisi olma yolunda - Resim : 1

Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilen DASA Ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi esas alan değerlendirme kriterleriyle Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor.

Akademi jürisinin ilk değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan Tunceli Müzesi, "2026 DASA Ödülüne Aday Müze" unvanını almaya hak kazandı. Daha önce 2022 yılında Avrupa Yılın Müzesi (EMYA), 2023 yılında ise Avrupa Müze Akademisinin Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalan müze, uluslararası müzecilik platformlarındaki başarısını yeni adaylığıyla sürdürdü.

Sonuçlar Alicante'de Açıklanacak

Tunceli Müzesi Avrupa’nın en iyisi olma yolunda - Resim : 2

2026 DASA Ödülü'nün kazananı, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alicante kentinde düzenlenecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısı kapsamında açıklanacak.

İzmir merkezli 5 ilde dev mali operasyon! Sahte kazalarla 200 Milyon TL uçtuİzmir merkezli 5 ilde dev mali operasyon! Sahte kazalarla 200 Milyon TL uçtuGündem
tunceli müze
Günün Manşetleri
zincir marketler ve fırınlar için dev yönetmelik taslağı!
Sahte kazalarla 200 Milyon TL uçtu
Milyonlarca İranlı Lideri Ali Hamaney için 10 kilometre yürüdü
Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek
6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın
'Madımak ve Başbağlar dosyaları birleştirilsin'
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı
10 il ve ilçede denize girmek kesinlikle yasak
10 Milyar Liralık para trafiği deşifre oldu
Emniyet şafak vakti hücre evlerini bastı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu
Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı!
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
AFAD duyurdu: Adana'da deprem AFAD duyurdu: Adana'da deprem