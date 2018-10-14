Tunceli'deki Pertek Kalesi, Keban Baraj Gölünün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuştu. Kalenin bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Keban Baraj Gölünün suları altında kaldı, ada görünümüne kavuştu.



Görüntüler Tunceli'nin Pertek ilçesinden.



Pertek Kalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.



Bir dönem Osmanlı Devletinin de kullandığı kalenin Urartular dönemine kadar uzandığı belirtiliyor.



Kale, Elazığ ve Pertek ilçesi arasında ulaşımı sağlayan feribotun yolcularına da eşsiz güzellikler sunuyor.



Tunceli Valiliğinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında kalede tekne iskeleleri kurularak, restoran ve kafeler inşa edilecek. Turistlerin ziyaretine açılacak kalenin, bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.



Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, elektrik sorunu giderildikten sonra kalenin aydınlatılacağını söyledi.



Kalede yaklaşık 4 yıl önce restorasyon çalışmaları yapılmıştı.



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