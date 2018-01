Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, sömestir tatiline giren 9 bin 655 öğrenciye 6 bin satranç takımı ve 20 bin kitap hediye etti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in kentte sömestir tatiline giren öğrencilere 6 bin satranç takımı ve 20 bin kitap hediye ettiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sonel'in okul ziyaretleri sırasında öğrenci ve öğretmenlerden gelen talepler, öneriler doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdiği anımsatıldı.



Sonel'in, kent genelindeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yarıyıl tatilini daha verimli geçirmeleri ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için çeşitli kitaplar hediye ettiği belirtildi.



Kitapların öğrencilerin seviyelerine göre seçildiği belirtilen açıklamaya göre, kentteki toplam 9 bin 655 öğrenciden ilk ve ortaokul çağındakilerin tamamına satranç takımı hediye edildi. Ayrıca ildeki okul öncesi kurumlarda eğitim görenlerin de bulunduğu tüm öğrencilere 20 bin kitap dağıtıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sonel, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin başarılı olması için onlara destek olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz geleceğimizdir. Evlatlarımızın okuma kültürünü geliştirmesi ve yaygınlaştırması için armağanlarımıza devam edeceğiz. Bizler Tunceli ailesi olarak, devletimizin imkanları ve hayırsever dostlarımızın destekleriyle, öğretmen ve velilerimizin özverisiyle sizleri geleceğe hazırlayacağız. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Her türlü alanda sizlere olan desteğimize devam edeceğiz. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Tek amacımız öğrencilerimizin başarısını artırmak ve geleceğe hazırlamaktır."

Sonel, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde karne alan öğrencilere tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak, emek veren öğretmen ve ailelere selam iletti.