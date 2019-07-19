Tuncer Cücenoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri ve arkadaşları ona son kez veda etti.

Türk Tiyatrosu acı bir kayıp yaşadı. Hayatını kaybeden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, bugün toprağa verildi.



Sevenleri onu son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. İstanbul Kongre Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından bir çok isim katıldı.



Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahnelenen Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkezi üyesiydi. Cücenoğlu, 2011 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü’nü almıştı.



Oyunları 32 dile çevrilen Cücenoğlu, bu yıl 50. sanat yılını kutlamıştı. Cücenoğlu, bir dönem Aydınlık Gazetesi'nde de yazılar kaleme almış, Ulusal Kanal'da tiyatroya ilişkin önemli programlar yapmıştı.



Yazarın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.





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