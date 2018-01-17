Dondurmam Gaymak filminin unutulmaz ismiydi Ali Usta... Sevilen karaktere hayat veren oyuncu Turan Özdemir, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Turan Özdemir, 10 Kasım 1952'de Köy Enstitüsü mezunu bir babanın evladı olarak Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyaya geldi. Ağabeyi Esat Özdemir, oyuncu kardeşini anlattı.



Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştı. Sanatçı dostları ve sevenleri bugün yine Konak Sahnesi'nin salonunu doldurdular. Ama bu kez oyununu izlemek için değil, O'nu son yolculuğuna uğurlamak için.



İstanbul’daki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Özdemir için Konak Sahnesi’nde bir tören düzenlendi.



13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Turan Özdemir, memleketi Muğla Yatağan’da son yolculuğuna uğurlandı.





HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK - KAMERA: AKIN KARA

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