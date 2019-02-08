Prof. Dr. Semih Güneri’nin 20 yıl boyunca Avrasya coğrafyasında yaptığı çalışmaları olan "Türk Altay Kuramı", Elginkan Vakfı tarafından ödüle layık görüldü

Prof. Dr. Semih Güneri’nin 20 yıl boyunca Avrasya coğrafyasında yaptığı çalışmaları olan "Türk Altay Kuramı", Elginkan Vakfı tarafından ödüle layık görüldü. Elginkan Vakfı 13 yıldır Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri veriyor. Vakıf, kültür değerlerimiz, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimiz ve Türkçemiz konularında özgün araştırma ve çalışmalar önem veriyor.



Elginkan Vakfı 2018 Yılı Türk Kültürü Araştırma Ödülü’nün, "meslek hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Zehra Toska’ya, ‘Türk-Altay Kuramı’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Abdullah Semih Güneri’ye, ‘Manisa Ağızları’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Ayşe İlker’e, ‘Dede Korkut’ adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Sadettin Özçelik’e" verilmesi kararlaştırıldı.



Avrasya Göçebe Kültürler arkeolojisi uzmanı Prof. Dr. Semih Güneri’nin yazdığı, Kaynak Yayınları’nın yayımladığı “Türk Altay Kuramı: Arkeolojik Belgeler Işığında Kuzey Asya’da Erken Türk Kültür Tarihi” adlı kitap yeni keşifleri ortaya çıkarmıştı.



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