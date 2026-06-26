Türk dizilerine yeni destek dönemi! Başvuru ve değerlendirme şartları güncellendi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yerli dizilerin küresel rekabet gücünü artıracak adımlar resmiyet kazandı.

Dünyanın 170 farklı ülkesinde yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlenen yapımlar, ülkenin turizm destinasyonlarından gastronomisine, kültürel mirasından doğal güzelliklerine, yaşam kültüründen tarihî birikimine kadar birçok unsuru uluslararası arenaya taşıyor. Ülke markasının güçlendirilmesinde ve yaratıcı endüstrilerin başarısında önemli rol oynayan bu kültürel ihracat alanının etkisini genişletmek, sistemin daha etkin işlemesini sağlamak ve dizi ihracatındaki başarıyı sürdürülebilir kılmak amacıyla mevcut yönetmelik değiştirildi. Türkçenin uluslararası alanda yaygınlaşması ve Türkiye'nin küresel görünürlüğünün artması da bu düzenlemelerin temel hedefleri arasında yer alıyor.

AYNI YIL İÇİNDE ÇOKLU BAŞVURU İMKÂNI

Yeni dönemde, uluslararası pazarda faaliyet gösteren yapım şirketlerinin destek sisteminden yararlanma koşulları esnetildi. Önceki uygulamalarda kısıtlı olan başvuru hakkı genişletilerek, şirketlerin aynı yıl içerisinde birden fazla farklı proje için destek talebinde bulunmasının önü açıldı.

'BİR SEZON YAYIN' ŞARTI TARİHE KARIŞTI

Destek mekanizması baştan aşağı yeniden kurgulanarak daha esnek bir yapı olan bölüm bazlı modele dönüştürüldü. Geçmişte dizilerin destek alabilmesi için yurt dışında en az bir sezon yayımlanmış olması şartı aranıyordu. Yeni yönetmelikle bu zorunluluk tamamen kaldırıldı. Ancak yapımların uluslararası başarı standardını korumak adına, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanmış olma kriteri uygulanmaya devam edecek.

Destekler doğrudan doğruya Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yerli dizi film bölümlerinin yurt dışındaki umuma iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine verilecek. Bu süreçte projelere güncellik kriteri de getirildi. Başvurusu yapılan her bir dizi bölümünün, başvuru tarihinden geriye dönük en fazla üç yıl içerisinde Türkiye sınırları dahilinde kablo, uydu veya karasal yayın yapan bir televizyon kanalında ilk gösterimini yapmış olması gerekecek.

KOMİSYON MASASINDA DÖRT KRİTİK MADDE

Değerlendirme sürecinde önceliklendirilecek yapımları belirlemek üzere kamu, akademi ve sektör temsilcilerinden oluşan bir Komisyon görev yapacak. Kurul, projeleri incelerken şu dört ana kriteri baz alacak:

Millî kültürün ve Türkiye'nin tanıtımına sağlanan katkı.

Türkçenin uluslararası alanda yaygınlaşmasına olan etki.

İhraç edilen toplam ülke sayısı ve belirlenen hedef turizm pazarlarıyla uyumluluk.

Televizyon yayınlarındaki reyting performansları ile dijital mecralardaki erişim ve izlenme verileri.

EVRAK SÜREÇLERİ DİJİTALLEŞİYOR

Yönetmelik değişikliği, başvuru prosedürlerindeki bürokratik işleyişi de yeniden düzenledi. Başvurular artık Bakanlık tarafından ilan edilen süreler içerisinde, gerekli belgelerin dijital başvuru sistemlerine uygun şekilde sunulması esasıyla yürütülecek. Bu adımla uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve evrak süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve destek sistemindeki mali disiplini merkeze alan yeni bir kısıtlama da açık hükme bağlandı. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yasal takibe düşen veya destek tutarı iade edilen projeler, bir daha destek sistemine başvuramayacak. Bu yaptırım, destek alan kişi veya kurumun tüm ticari faaliyetlerine yönelik bir kısıtlama getirmeyecek; yalnızca yasal takibe konu olan spesifik proje bakımından uygulanacak.