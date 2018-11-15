Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatının yurt dışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla başlatılan TEDA Projesi kapsamında, 13 yılda 2 bin 696 eserin dünyaya açılması sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatının yurt dışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla başlatılan TEDA Projesi kapsamında, 13 yılda 2 bin 696 eserin dünyaya açılması sağlanırken verilen destekler toplam 23,6 milyon liraya ulaştı.



Bakanlık tarafından ilk kez 2005'te başlatılan "Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA)" kültür, sanat ve edebiyat alanındaki klasik ve çağdaş eserlerin yabancı yayınevlerince Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, yayımlanması ve tanıtılması esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek programı olarak faaliyet gösteriyor.



Destek programıyla Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Bu kapsamda yayınevlerine şarta bağlı maddi destekte bulunan Bakanlık, Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılmasının yayıncılar vasıtasıyla yerinde gerçekleştirilmesini amaçlıyor.



Türk yazarların eserleri 61 dile çevrildi



AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, TEDA programı çerçevesinde, projenin başladığı süreçten bugüne kadar geçen 13 yılda toplam 2 bin 696 eserin dünyaya açılması sağlandı.

Bakanlık, proje kapsamında 72 ülkeden başvuran 590 yayınevine 624 Türk yazarın bin 526 farklı eserinin 61 dilde çeviri ve baskısı için destek verdi. Verilen desteklerin parasal değeri toplam 23,6 milyon liraya ulaştı.



Baskı öncesi destek sağlanan bu eserlerden kasım ayı itibarıyla 2 bin 108 adedi yayımlanarak okurlarla buluştu.



Edebiyat eserlerine 1 milyon liranın üzerinde destek



Öte yandan 2014'te hayata geçirilen "Edebiyat Eserlerini Destek Projesi"nde geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle "ilk eser" niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine destek sağlanmaya başlandı.



Bakanlık, bu kapsamda, bugüne kadar toplam 137 esere 1 milyon 247 bin lira destek verdi.