Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Ankara'daki patlamada flaş gelişme
Ankara'daki patlamada flaş gelişme

Türk filmleri, Gürcü sanatseverlerle buluştu

Tiflis YEE, ilk kez Türk Sineması Günleri etkinliği düzenledi

Türk filmleri, Gürcü sanatseverlerle buluştu

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) organizatörlüğünde düzenlenen Türk Sineması Günleri başladı.
Tiflis YEE ofisinde ilk kez düzenlenen etkinliğe, Tiflis YEE Müdürü Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca, merkez çalışanları, YEE öğrencileri ve Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla aileleri katıldı.
Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana faaliyette olan Tiflis YEE'nin Gürcistan'da ilk kez sinema günleri organize ettiğini belirterek, "Bugün itibarıyla ilk film gösterimimiz olacağı için biz de heyecanlıyız. Gürcistan'da yaşayan ve Türkçe bilen tüm Gürcü vatandaşları ve burada yaşayan soydaşlarımızı film seyretmeye, film izlemeye davet ettik." dedi.

"Türkçe'nin sürekli gündemde kalmasını istiyoruz"
Sinema günlerinin amacının Gürcistan'da Türkçenin sürekli gündemde tutmak olduğunu vurgulayan Koca, "Türk filmleri haftası faaliyetimiz ile özelikle Gürcistan'da sürekli Türkçenin gündemde kalmasını istiyoruz ve burada yaşayan Türkçe bilen insanların Türkçelerini canlı bir şekilde devam ettirmelerini arzu ediyoruz." diye konuştu.
İlk gösterimin bugün yapıldığı etkinlik kapsamında, Yeşilçam ve çağdaş Türk sinemasından seçkin eserler, ayda 2 kez sinemaseverlerle buluşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tifliste Türk Sineması Günleri başladı #Tiflis Yunus emre Enstitüsü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.