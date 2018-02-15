Tiflis YEE, ilk kez Türk Sineması Günleri etkinliği düzenledi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) organizatörlüğünde düzenlenen Türk Sineması Günleri başladı.

Tiflis YEE ofisinde ilk kez düzenlenen etkinliğe, Tiflis YEE Müdürü Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca, merkez çalışanları, YEE öğrencileri ve Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla aileleri katıldı.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana faaliyette olan Tiflis YEE'nin Gürcistan'da ilk kez sinema günleri organize ettiğini belirterek, "Bugün itibarıyla ilk film gösterimimiz olacağı için biz de heyecanlıyız. Gürcistan'da yaşayan ve Türkçe bilen tüm Gürcü vatandaşları ve burada yaşayan soydaşlarımızı film seyretmeye, film izlemeye davet ettik." dedi.



"Türkçe'nin sürekli gündemde kalmasını istiyoruz"

Sinema günlerinin amacının Gürcistan'da Türkçenin sürekli gündemde tutmak olduğunu vurgulayan Koca, "Türk filmleri haftası faaliyetimiz ile özelikle Gürcistan'da sürekli Türkçenin gündemde kalmasını istiyoruz ve burada yaşayan Türkçe bilen insanların Türkçelerini canlı bir şekilde devam ettirmelerini arzu ediyoruz." diye konuştu.

İlk gösterimin bugün yapıldığı etkinlik kapsamında, Yeşilçam ve çağdaş Türk sinemasından seçkin eserler, ayda 2 kez sinemaseverlerle buluşacak.