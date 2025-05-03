Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top, son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşındaki usta sanatçı, geçtiğimiz hafta beynine pıhtı atması sonucu İstanbul’daki Siyami Ersek Hastanesi'ne kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Top, 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sevenleri, öğrencileri ve müzik dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.

Sanatçının cenazesi, çok sayıda sanatçı ve seveninin katılımı ile İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Necla Akben ve Erdal Erzincan gibi önemli isimler katılırken, Yavuz Top’un ailesi, öğrencileri ve dostları da oradaydı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel törende yaptığı konuşmada, "Hayatını Kartal'da geçirmiş, öğrencilerini burada yetiştirmiş, ülkeye, topluma ve kültüre büyük hizmetleri olan hocamızı uğurlamanın bizde derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepinize sabırlar diliyorum." dedi.

"EVRENDE, YÜREĞİ KADAR YER TUTAN BİRİYDİ"

Tören sırasında konuşan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül, Yavuz Top’un çok yönlü bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Yön Radyo'da program yaparken Yavuz ağabey ile pek çok program yapma ve onu yakından tanıma şerefine nail oldum. Pırıl pırıl bir aydın, demokrat bir insan, insanlığın ortak değerlerini savunan, Yaşar Kemal'in tabiriyle insan evrende boyu posu, gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer tutan biriydi. Onun yol arkadaşları Arif Sağ, Musa Eroğlu'ya da uzun ömürler diliyor. Ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz Top’un 50 yıllık dostu Arif Sağ, "Birlikte uğraştık, zaman zaman kavga ettik, zaman zaman birbirimize küstük. Ama birbirimize ihanet etmedik. Birkaç ay önce evine gitmiştim. Oturduk, muhabbet ettik. Benim hayatımda onun çok ciddi yeri vardı. Oraya gittiğim zaman orada konuşuruz. Sıra bize de geliyor çünkü. Onu çok seviyorum, çok öpüyorum." ifadelerini kullandı. Musa Eroğlu ise, Top’un Türk kültürünün yaşatılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Yavuz Top, muhabbet geleneğini daha ileriye taşıyan bir insan oldu" dedi.

Törenin ardından Yavuz Top’un Türk bayrağına sarılı tabutu, Kartal Cem Evi’ne getirildi ve burada cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Top’un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.