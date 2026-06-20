Türk Halk Müziği'nin acı kaybı: Usta sanatçı Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği alanında uzun yıllar akademisyen, saz sanatçısı, derlemeci, radyo programcısı ve koro şefi olarak görev yapan duayen isim Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi. Hem konservatuvarda yetiştirdiği öğrencileri hem de Türk müziği repertuvarına kazandırdığı eşsiz eserlerle tanınan usta sanatçının hayatını kaybetmesi, sanat camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Türk Halk Müziği'nin büyük çınarı olarak nitelendirilen Paşmakçı'nın vefat haberini, aynı sahneyi ve stüdyoları paylaştığı meslektaşı Bedia Akartürk kamuoyuna duyurdu.

Yaşadığı derin üzüntüyü sevenleriyle paylaşan Bedia Akartürk, yayımladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum."