Türk Halk Müziği'nin usta ismi Seha Okuş yaşamını yitirdi

MÜJDAT GEZEN’İN HALASIYDI

Tam adı Münevver Seha Okuş Özveren olan sanatçı, 7 Nisan 1928 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Okuş, 1958 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Türk Müziği Bölümü'nden mezun oldu.