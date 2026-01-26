Türk Halk Müziği'nin usta ismi Seha Okuş yaşamını yitirdi
Türk sinemasının kült filmlerine sesiyle ruh veren, hafızalara kazınan türkülerin mimarı usta sanatçıdan sevenlerini yasa boğan haber geldi.
Türk Halk Müziği'nin ve Yeşilçam sinemasının gizli kahramanlarından Seha Okuş hayatını kaybetti. Özellikle "Hasretinle Yandı Gönlüm" türküsüyle hafızalarda yer edinen usta sanatçının vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.
Dönüş, Mahpus, Açlık, Toprak Ana ve Kuma gibi Türk sinemasının başyapıtlarında seslendirdiği eserlerle tanınan Seha Okuş’un vefat haberini meslektaşı Bedia Akartürk duyurdu.
Akartürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türk Halk Müziği'nin kıymetli ismi, TRT, İstanbulRadyosu, YurttanSesler sanatçısı Seha Okuş 'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk Halk Müziği Camiası'na baş sağlığı ve sabır dileriz..."
MÜJDAT GEZEN’İN HALASIYDI
Tam adı Münevver Seha Okuş Özveren olan sanatçı, 7 Nisan 1928 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Okuş, 1958 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Türk Müziği Bölümü'nden mezun oldu.
Sanatçı, İstanbul Radyosu ve konservatuvar bünyesinde toplam 35 yıl boyunca görev yaptı.
Aynı zamanda ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen’in halası olan Seha Okuş, 1990 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Halk Müziği Bölümü başkanlığı ve repertuvar hocalığı görevlerini yürüttü.
Sanatçı, kariyeri boyunca Dönüş, Mahpus, Toprak Ana, Açlık ve Kuma filmlerinin müziklerini seslendirerek sinema tarihinde önemli bir iz bıraktı. Kalan Müzik, usta ismin sanat yaşamını ölümsüzleştirmek adına 2002 yılında 17 eserden oluşan "Hasretinle Yandı Gönlüm" adlı bir albüm yayınlamıştı.