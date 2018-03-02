Türk Halk Müziğinin usta sanatçısı Özay Gönlüm, memleketi Denizli’de düzenlenen törenle anıldı. Büyük usta, vefatının 18’inci yıl dönümünde, türkülerle yad edildi.

Yöresinin insanı Türkülerin babası Özay Gönlüm’ü memleketlileri unutmadı. Ölümünün 18’inci yılında büyük usta Denizli’de anıldı.Pamukkale Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde anma töreni yapıldı. Gecede, Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.Çok sayıda yurttaşın katıldığı anmada, Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk de türküleriyle büyük ustayı selamladı.Özay Gönlüm, cura, bağlama ve çöğürü içeren Yaren’i, yani bağlamasıyla türkülerine eşsiz bir yorum kattı. Halk müziğini yurttaşların gönlüne kazıdı. Unutulmadı, unutulmayacak...