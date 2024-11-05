Türk Japon Diplomatik İlişkilerinin 100. yılı kapsamında sergi

Türk-Japon dostluğunun tarihsel mirası ‘Ayyıldız ve Güneş' sergisinde sergileniyor.



İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde açılan sergi; Türk Japon Diplomatik İlişkilerinin 100. yılı kapsamında Japon Araştırmaları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi ve Japon Sanat Merkezi iş birliğiyle hazırlandı.



Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara'nın (KENİCİ KASAHARA'NIN) da katıldığı sergi, açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle ziyaretçilere açıldı.



Serginin küratörlüğünü üstlenen Erdal Küçükyalçın, Türk Japon ilişkilerine katkısı olan kişilerin, kurumların ve olayların dökümünü çıkardıklarını söyledi.

- Osmanlı döneminden sonra son yüzyılda Cumhuriyet'le birlikte çok farklı etkinlikler yapılmış. Bunlardan en önemli olanlarını kilometre taşlarını anlatmak, tanıtmak istedik. Bunu da bir gazete tasarımıyla yaptık. Yüzyıl içerisinde olan bütün olayların fotoğraflarını, resimlerini ve bilgilerini topladık. Ziyaretçiler belki de daha önce hiç duymadıkları, görmedikleri olaylara şahit olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Esenbel, sergi için uzun süredir hazırlık yaptıklarını belirtti.