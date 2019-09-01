National Geographic yarışmasında birinci olan ilk ve tek Türk kadını Fikret Dilek Uyar, başarılarını Ulusal Kanal'a anlattı

Fikret Dilek Uyar, evli ve iki çocuk annesi. Aynı zamanda bir avukat ve fotoğrafçı...Her şey çocuğunun mezuniyetinde bulanık çektiği fotoğraflarla başladı.İlk başarısı 2016’da Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde "övgüye değer fotoğrafçılık" oldu. Ardından 2017'de National Geographic’in (Neşinıl Ceyografik) düzenlediği en iyi seyahat fotoğrafçısı yarışmasının insan kategorisinde birinci oldu. Ona birinciliği "Semazen" fotoğrafı getirdi.Böylece Uyar National Geographic’in yarışmasında birinciliği alan ilk ve tek Türk kadını oldu.Fikret Dilek Uyar fotoğrafçılık alanındaki son başarısına ise Temmuz ayında imza attı. Uyar, National Geographic’in Temmuz ayı seçkisine "Bitlis 2019" adlı fotoğrafını girdirmeyi başardı.Ulusal Kanal aracılığıyla diğer kadınlara seslenen Uyar, başarının srrını "başlamak" sözcüğüyle açıklıyor.