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Türk müziğini dünyaya tanıtmak istiyor

Avustralya'da yaşayan Türk opera sanatçısı Ayşe Göknur Shanal (Şanal), Ulusal Kanal'a konuştu. Operaya nasıl başladığını anlatan Shanal, Türkiyeyi ve Türk müziğini dünyaya tanıtmak istiyor.

Türk müziğini dünyaya tanıtmak istiyor

Güzel sesiyle dinleyenleri mest ediyor.  Ayşe Göknur Shanal, Avustralya’nın önde gelen opera sanatçılarından.

Çok sayıda opera evinde ve Avrupa’daki festivallerde konser veriyor. Shanal, Mersin'de Ulusal Kanal'a konuştu, müziğe nasıl başladığını anlattı.

Shanal'ın yeteneğini müzik öğretmeni olan annesi sayesinde küçük yaşlarda fark edildi.

Geçen Nisan ayında Sidney Operasında ilk kez türkü konseri vererek bir ilke imza attı. 

Türkiye'de de birçok kez sahne aldı. Shanal, Türkiyeyi ve Türk müziğini dünyaya tanıtmak istiyor.

ulusal.com.tr 
 

Etiketler; #müzik #türk
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