Türk sinema tarihinde bir ilk: Yapay zeka ile üretilen uzun metrajlı belgesel vizyona giriyor

“Gerçek Ötesi”, yalnızca temasıyla değil, üretim süreciyle de sinema dünyasında çığır açacak nitelikte. Webtekno'nun haberine göre, belgeselin yapım süreci, iki yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olarak tamamlandı. Senaryosu Vikki Bardot (Gizem Avcıoğlu) tarafından yazılan belgeselde, 200 bin saniyeyi aşan görsel veri ve zengin ses öğeleri yapay zeka destekli sistemlerle işlendi.

Yapay zekanın üretkenlik kapasitesinin sınırlarını zorlayan proje, görsel ve işitsel içeriğin tamamını dijital algoritmalarla oluşturdu. Bu özelliğiyle “Gerçek Ötesi”, Türkiye’de sinema sektöründe bir dönüm noktası olarak gösteriliyor.

DİJİTAL ÇAĞDA HAKİKATİN İZİNDE

Belgesel, yalnızca teknolojik bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda derinlikli bir içerik taşıyor. Dijital çağda gerçeklik ve hakikat algısının nasıl şekillendiğini sorgulayan yapım, izleyiciyi dijital bilgi çağında düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.

“Gerçek Ötesi”, yapay zekanın yalnızca veri işleme değil, yaratıcı süreçlerde de aktif rol üstlenebileceğini göstererek, sanat ile teknolojinin kesişim noktasında dikkat çeken bir örnek oluşturuyor.

Belgeselin üretim modeli, yalnızca sanat dünyası için değil, medya ve pazarlama sektörleri için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Yapay zeka destekli içerik üretimi sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelere erişilebilir ve sürdürülebilir üretim imkanları sunulabiliyor.