Türk sinemasının acı kaybı! Kadir İnanır'ın cenaze töreni nerede, ne zaman yapılacak?
Yeşilçam'ın 77 yaşındaki efsanevi ismi Kadir İnanır, zatürre tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından usta sanatçının cenaze programı netleşirken, siyasilerden art arda taziye mesajları paylaşıldı.
Bir süredir zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altında bulunan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayata veda etti.
Sanatçının hastalık süreci, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla başlamıştı. Hastanede tedaviye alınan İnanır, altı gün süren yoğun bakım ünitesindeki takibinin ardından durumu ağırlaşarak entübe edilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen usta aktör yaşam mücadelesini kaybetti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE AÇIKLAMASI
Ölüm haberinin kamuoyuna duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kadir İnanır'ın vefatı üzerine taziye dileklerini iletti. Usta oyuncunun unutulmaz eserlerine atıf yapan Ersoy, paylaşımında duygularını şu kelimelerle aktardı: "Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım...
Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek.
Seni unutmayacağız... Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."
İLK TÖREN PAZAR GÜNÜ AKM'DE YAPILACAK
Sanat dünyasını yasa boğan kaybın ardından İnanır'ın cenaze programı da kesinleşti.
Usta sanatçı için ilk tören 28 Haziran Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek. Buradaki anma programının tamamlanmasının ardından Kadir İnanır'ın naaşı, cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Camisi'ne getirilecek.
İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından usta oyuncu, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.