Türk sinemasının acı kaybı! Kadir İnanır'ın cenaze töreni nerede, ne zaman yapılacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kadir İnanır'ın vefatı üzerine taziye dileklerini iletti. Usta oyuncunun unutulmaz eserlerine atıf yapan Ersoy, paylaşımında duygularını şu kelimelerle aktardı: "Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım...

Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek.

Seni unutmayacağız... Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."