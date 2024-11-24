Türk sinemasının emektarı Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti

Sinema Dünyasının Duayen İsimlerinden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, 87 Yaşında Hayatını Kaybetti.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Türk sinemasının emektarı Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, 87 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Sinema tarihi, kültürel analizler ve eğitimiyle pek çok öğrenci yetiştiren Şekeroğlu, Türk sinemasına yaptığı katkılarla hatırlanacak.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Sinema emektarı Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Yazar ve yönetmen Gani Müjde de yaptığı paylaşımda "Öğretmenler Günü'nde öğretmenimizi kaybettik. Okulumuz MSGSÜ Sinema Televizyon bölümünün kurucusu Prof. Dr. Sami Şekeroğlu bugün aramızdan ayrılmış. Hayatımıza kattığı her şey için minnetle, şükranla, teşekkürlerle yolcu ediyoruz Sami Hoca'yı. Biz yaşadığımız sürece unutulmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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