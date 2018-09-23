Sinemanın kalbi Adana'da atıyor. Ulusal sinemanın temsil edildiği tek festival olan 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali başladı.

25. Uluslararası Adana Film Festivali, Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı.Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasının ardından anıta ilk çelengi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Halil Avşar ve Mete Şahin birlikte koydu. Daha sonra Gülsen Tuncer, Adanalı sanatçı Levent Özdilek, İsmail Dikilitaş ve Agah Özgüç çelenk bıraktı.Törenin ardından 75. Yıl Sanat Galerisi'nde, Alican Sekmeç'in, "25. Yıl Festival Tarihi" konulu fotoğraf sergisi açıldı.Sergi açılışına katılan sanatçılar festivalin önemini Ulusal Kanal'a anlattı.Serginin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, festival nedeniyle Adana'ya gelen konuklara teşekkür etti.Sanatçı Sıla da festivalin açılış gecesinde sahne aldı.Festival film gösterimleri ile 30 Eylül'e kadar sürecek.