Türk sinemasının önemli ismi İnci Demirkol hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi altında olduğu öğrenilen Demirkol'un vefat haberini eşi, Ankara Büyülü Fener Sinemaları ve Ankara Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirkol açıkladı. Yapımcı ve sinema salonu işletmecisi olan İnci Demirkol'un ölümü, sanat ve sinema camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Ankara Film Festivali'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Film Festivali'nin başkanı, sevgili İnci Demirkol'u kaybettik, çok üzgünüz. Festival ailesi olarak çok özleyeceğiz" denildi.