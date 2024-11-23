Türk sinemasının ünlü ismi hayatını kaybetti

Ölüm haberi, sevenlerini ve yakınlarını derin bir yasa boğdu. "Tatar Ramazan", "Beklenmeyen Misafir", "Düşler De Ölür" ve "Ağlama Sevgilim" gibi yapımlarda unutulmaz performanslara imza atan Meriç, sanat dünyasında derin bir iz bıraktı.

Samim Meriç, sinema kariyerinde Yılmaz Güney, Nebahat Çehre ve Kadir İnanır gibi efsane isimlerle aynı projelerde yer alarak önemli başarılara imza attı. Özellikle Tatar Ramazan filmindeki Abidin Ağa karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçının kaybı, Türk sinema camiasında büyük bir boşluk yarattı.

Oyuncular Sendikası, Samim Meriç’in vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Samim Meriç Kimdir?

1940 yılında Çorlu’da dünyaya gelen Meriç, 1960’lı yıllarda başladığı sinema kariyerinde onlarca yapımda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu. Efsanevi projelerde canlandırdığı güçlü karakterlerle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri oldu.