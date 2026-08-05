Türk tiyatrosunun acı kaybı! Usta yazar Bilgesu Erenus 83 yaşında hayatını kaybetti

Türk tiyatrosu ve edebiyatının usta kalemlerinden 83 yaşındaki Bilgesu Erenus'un vefat ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından duyuruldu. Yakınlarına başsağlığı dilenen ünlü yazar için 8 Ağustos'ta özel bir veda töreni düzenleneceği açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türk tiyatrosunun acı kaybı! Usta yazar Bilgesu Erenus 83 yaşında hayatını kaybetti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, edebiyat ve tiyatro dünyasının önemli yazarlarından Bilgesu Erenus'un 83 yaşında yaşamını yitirdiğini kamuoyu ile paylaştı. Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun ve edebiyatının değerli isimlerinden Bilgesu Erenus'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kaleme aldığı eserlerle tiyatro edebiyatında derin izler bırakan, repertuvarımızda yer alan 'Yaftalı Tabut' oyununun yazarı Bilgesu Erenus'u saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında gösterilen usta yazar, 1943 yılında Bilecik'te dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kadıköy Kız Koleji'nde başlayan Erenus, lise eğitiminin ardından bir süre hukuk ve konservatuvar eğitimi gördü. Yazar, yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirerek tamamladı.

ESERLERİ FARKLI DİLLERE ÇEVRİLEREK YURT DIŞINDA DA SAHNELENDİ

Profesyonel kariyerine yayıncılık alanında adım atan Erenus, 1965-1973 yılları arasında TRT'de görev yaptı. Tiyatro, roman ve öykü alanında kaleme aldığı eserlerle geniş kitlelerce tanınan yazar; toplumsal meseleleri, emek, göç, kadın ve insan hakları gibi konuları ustalıkla sahneye taşıdı. Erenus'un oyunları yalnızca Türkiye'deki sahnelerde kalmayıp, çeşitli tiyatrolar tarafından yurt dışında da sahnelendi ve farklı dillere çevrildi.

Uzun yıllar boyunca yazarlık çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Bilgesu Erenus'un hafızalara kazınan eserleri arasında "Yaftalı Tabut", "İkili Oyun", "Misafir", "Aydınlıkevler" ve "Güneyli Bayan" gibi önemli oyunlar bulunuyor. Tiyatro yazarlığının yanı sıra roman ve öyküleriyle de edebiyat dünyasında kalıcı bir yer edinen usta kalem, ürettiği sayısız eserle Türk kültür sanat hayatında derin izler bıraktı.

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