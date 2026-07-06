Türk Tiyatrosunun dev çınarı Zihni Göktay hayatını kaybetti!

Acı haberi sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz sosyal medya hesabından duyurdu. 50 yılı aşkın sanat hayatına sayısız başarı sığdıran, özellikle "Lüküs Hayat" operetindeki Rıza rolüyle hafızalara kazınan usta sanatçının vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

KIZI ACI HABERİ DUYURDU: "YENİDEN SAHNEYE ÇIKMA UMUDUNU HİÇ KAYBETMEDİ"

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, babasının son dönemdeki sağlık mücadelesini ve sahne aşkını şu duygusal sözlerle paylaştı:

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

"MUHSİN ERTUĞRUL EKOLÜNÜN SON NEFERİYDİ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da usta sanatçının vefatının ardından derin üzüntüsünü dile getirerek, Zihni Göktay’ın Şehir Tiyatroları için bir anıt olduğunu vurguladı:

53 Yıllık Sadakat: "Eminönü Halkevi’nden yetişerek tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları’nın yaşayan bir anıtı haline gelen ustamız, sahnelerimizdeki tuluat geleneğinin ve kavuklu ruhunun en görkemli ismiydi."

Büyük Ustaların Tezgahından Geçti: "Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul ile bizzat çalışmış, onun yakın arkadaşı ve ekolün dev ismi Vasfi Rıza Zobu’nun tezgahından geçmişti. O, tiyatroyu 'insanı insanla, insanca anlatma sanatı' olarak gören o eski, disiplinli ve ahlaki ekolün son neferlerindendi."

28 YIL BOYUNCA "LÜKÜS HAYAT" İLE SAHNEDEYDİ: ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Doğumu ve Başlangıç: 2 Aralık 1945'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde adım attı.

Şehir Tiyatroları Dönemi: 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı ve ömrünün sonuna kadar bu çatı altında sanata hizmet etti. 36 yıllık süreçte 72 farklı oyunda rol alarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Radyo Tiyatrosu: 1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde hem yönetmen hem de oyuncu olarak yüzlerce oyuna emek verdi.

Unutulmaz Eser: Geleneksel Türk tiyatrosunun tuluat özelliklerini sahneye taşıyan usta oyuncu, tam 28 yıl boyunca aralıksız kapalı gişe oynayan "Lüküs Hayat" operetiyle Türk tiyatrosunun unutulmaz efsaneleri arasına girdi.

Aile Hayatı: Usta sanatçının uzun yıllar hayatını paylaştığı eşi Sevinç Göktay, Ocak 2022'de yaşamını yitirmişti.

Türk tiyatrosuna bıraktığı derin izler ve yetiştirdiği öğrencilerle adı her zaman yaşayacak olan Zihni Göktay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz.