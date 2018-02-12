Çin Halk Cumhuriyeti'nin en önemli geleneksel bayramı olan "Bahar Bayramı" için Boğaziçi Üniversitesi'nde kutlama etkinliği düzenlendi. Çinli ve Türk öğrencilerin katıldığı yeni yıl kutlaması, renkli görüntülere sahne oldu.

Türk ve Çinli öğrenciler aynı sahnede buluştular. Çin Halk Cumhuriyeti'nin geleneksel bahar bayramını kutladılar.



İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü ile Çinli ve Türk Öğrenciler Konfederasyonu bir ilke imza attı. Çin'in en önemli geleneksel bayramı olan Yeni yıl kutlamaları için İstanbul'da ortak bir etkinlik düzenlendi.



Kutlama etkinliğine Çin İstanbul Başkonsolos Vekili Chen Shu, Çin Kültür Derneği, Çin Ticaret Birliği ve Türkiye'de yaşayan Çinliler de katıldı.



Türkçe ve Çince şarkıların söylendiği gecede iki ülkenin geleneksel oyunları sahnelendi.



Renkli görüntülerin oluştuğu kutlama gecesine katılanlar doyasıya eğlendi.







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